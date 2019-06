Un projet mis à l’enquête pour libérer le centre-ville

L'Etat du Valais met à l'enquête dès vendredi la déviation ouest de Sierre (VS). Celle-ci permettra de libérer le centre-ville du trafic de transit et du flux touristique. Le projet est devisé à 80 millions de francs.

L'accès à la station touristique de Crans-Montana sera en outre amélioré et les trajets des pendulaires seront facilités. Un soin particulier a été apporté à la limitation de l'impact sur le paysage et sur les zones construites, notamment grâce à un ouvrage souterrain et à l'utilisation maximale des infrastructures déjà existantes, précise le canton lundi dans un communiqué. (ats/nxp)