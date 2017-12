Un jeune homme disparu depuis mercredi

Damien D., né le 12.04.1993, a quitté un établissement public au Botza, à Vétroz (VS), mercredi 20 décembre, vers 22h. Il est parti à pied dans une direction inconnue. Depuis lors, il ne s’est plus manifesté, indique la police.

Signalement

Il mesure 180 cm, pèse 80-90 kg et est de corpulence athlétique. Il a des cheveux châtains ondulés et porte une coupe courte. Ses yeux sont gris-vert. Il était vêtu d’un t-shirt bleu foncé avec inscription blanche, et porte souvent une casquette noire.

Les personnes pouvant fournir des informations sont priées de prendre contact avec la centrale d’engagement de la police cantonale valaisanne au 027 326 56 56. (comm/nxp)