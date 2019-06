Un homme se tue en chutant du 6ème étage

Lundi, vers 22h15, plusieurs témoins ont avisé la police cantonale vaudoise de la découverte d’un homme ayant fait une chute du 6ème étage d’un immeuble dans le quartier de la Levratte, à Nyon. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime, un Suisse de 41 ans, est décédée sur place, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

Une instruction pénale a été ouverte par la Procureure de service, qui s’est rendue sur les lieux. Les investigations menées par les inspecteurs de la brigade criminelle et de la brigade de la police scientifique doivent permettre d’établir les causes et les circonstances de cet événement. A ce stade de l’enquête, la piste d’un acte désespéré, voire d’un accident est privilégiée.

Cet événement a nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles de gendarmerie et de la police communale Nyon-région, d’une ambulance et de la REGA.

