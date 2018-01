Un enfant met le feu à un sapin de Noël

Mercredi, vers 10h10, un incendie s’est déclaré dans une maison familiale à Riaz, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise. A leur arrivée, les agents ont constaté que les trois occupants de la maison, un couple avec un enfant, ainsi que les voisins de la villa jumelée avaient pu s’extraire avant l’arrivée des secours.

L’origine du sinistre a été localisé au niveau d’un sapin de Noël. Un enfant de 8 ans y a accidentellement mis feu à l’aide d’un briquet en voulant allumer une bougie. Les pompiers du Centre de renfort de la Gruyère ont pu rapidement maîtriser le sinistre. Légèrement blessée, la mère de famille, âgée de 35 ans, a été conduite en ambulance à l’hôpital. La famille a été relogée par un voisin.

Appel à la prudence

La police rappelle que les sapins naturels, coupés et décorés pendant l’Avent, sont souvent secs à cette période et s’enflamment rapidement. Il est demandé de rester très attentifs lorsqu’on y allume des bougies et de ne jamais les laisser sans surveillance. (comm/nxp)