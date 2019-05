Un drapeau européen fâche l'UDC

Hissé pour marquer la Journée de l'Europe, le drapeau européen constitue un «regrettable» précédent, estiment les démocrates du centre.

«La direction de l'UDC-FR déplore fortement le fait que le drapeau européen ait été hissé sur l'hôtel cantonal», selon un communiqué publié lundi soir. La section cantonale se demande «quel est le but d'élever le drapeau de l'Union européenne sur le bâtiment du parlement cantonal alors que notre pays est neutre et souverain».

De l'avis de l'UDC, «le canton de Fribourg n'a pas à se donner des droits pour essayer de plaire à l'UE et ce d'autant plus que nous sommes à deux semaines d'une importante votation fédérale». Et le communiqué de conclure: «Cette situation est plus que regrettable et elle va inévitablement créer un précédent.»

Chaque année

En fait, l'événement ne risque pas de constituer un précédent, dans la mesure où l'exercice se répète chaque année de longue date. Contactée mardi par Keystone-ATS, la Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg a précisé recevoir un courrier directement du Conseil fédéral «invitant à pavoiser le drapeau européen en date du 5 mai».

«A Fribourg, nous avons toujours donné suite à cette demande en installant le drapeau de l'Europe sur l'Hôtel cantonal», a précisé la chancelière Daniel Gagnaux-Morel. Cette année, comme le 5 mai tombait un dimanche, les artisans ont installé le drapeau, sur l'Hôtel cantonal, vendredi dernier vers 16h.

Courrier du Conseil fédéral

Les employés sont retournés le dépendre lundi en fin de matinée, «ceci pour lui permettre de sécher un peu, en raison des intempéries du week-end». Le courrier du Conseil fédéral fait référence à la Journée de l'Europe, journée qui rappelle l'adoption des statuts du Conseil de l'Europe en 1949 à Londres.

Le Conseil de l'Europe compte 47 membres, dont la Suisse depuis 1963. Le message annuel à destination des cantons constitue une invitation à pavoiser le drapeau européen et ne constitue nullement une obligation, mais une marque d'attachement aux valeurs défendues par l'institution, est-il encore écrit. (ats/nxp)