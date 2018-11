Un chien policier arrête un cambrioleur présumé

Alertée vers 18h30 qu'un cambrioleur avait été mis en fuite, la gendarmerie a mis en place un important dispositif pour le retrouver. Neuf patrouilles ont été engagées, plus la police scientifique et la brigade canine.

Skull, le chien engagé dans l'opération, a découvert au sol des bijoux provenant du cambriolage. Il a commencé à remonter une piste, sur environ un kilomètre. Cette trace l'a emmené vers un parking relais proche de l'autoroute, explique lundi la police cantonale vaudoise.

Là, le berger allemand s'est spontanément dirigé vers une automobile immatriculée dans le canton de Genève. Les gendarmes y ont découvert, caché dans le coffre, un ressortissant lituanien âgé de 36 ans. A l'approche des agents, l'homme s'est vraisemblablement glissé dans le coffre, en abaissant la banquette arrière, pour essayer de passer inaperçu, a expliqué à Keystone-ATS Pascal Fontaine, porte-parole de la police.

Le suspect a été appréhendé et placé en détention provisoire. Le procureur de service a ouvert une enquête.

Précautions à prendre

L’hiver, la pénombre s’installe plus rapidement. Les cambrioleurs en profitent pour agir de manière plus discrète ou pour détecter plus facilement les logements dont les habitants sont momentanément absents.

De octobre à mars, la courbe des cambriolages, notamment ceux dits «du crépuscule», connaît ainsi une hausse sensible pour représenter environ le 40% du total des cambriolages commis durant cette même période.