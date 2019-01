Un car prend feu dans un tunnel du col du Simplon

Un incendie s'est déclaré samedi en début d'après-midi dans le tunnel Schallberg près de Ried-Brigue (VS). C'est un autocar de voyage qui a pris feu. Les 52 passagers du bus ont pu sortir du véhicule et quitter le tunnel. Il n'y a pas de blessés, selon la police.

Incendiecarriedbrig - 13:20, Ried-Brig, tunnel Schallberg, car en feu, occupants évacués, pas de blessé, route fermée jusqu’à nouvel avis, police/pompiers sur place, infos suivront ! pic.twitter.com/pdixgNNsVo — Police Valais (@PoliceValais) 12 janvier 2019

L'incendie, qui s'est déclenché peu après 13h00, a complètement détruit l'autocar d'un groupe de touristes croates et la paroi du tunnel a aussi été endommagée, selon la police valaisanne qui a communiqué via Twitter et confirmé ensuite à Keystone-ATS quelques détails cités sur le site de 20 Minuten.

Les touristes étaient sur la route de retour dans leur pays. Par chance, il n'y avait pas d'autres véhicules dans le tunnel au moment de l'incident, a précisé un porte-parole de la police cantonale. L'incendie a pu être assez vite maîtrisé par les pompiers.

Le tunnel du Schallberg sur la route du Simplon et donc le col du Simplon lui-même sont depuis fermés et ce pour une durée indéterminée. Il n'y a donc actuellement aucun détour direct possible pour traverser le Simplon, ajoute la police. (ats/nxp)