Un bus TPF perd du diesel sur près de 20 kilomètres

Dimanche matin, un bus des Transports publics fribourgeois (TPF) a perdu une quantité indéterminée de diesel sur le trajet Belfaux - Givisiez - Fribourg - Montilier car son réservoir était resté ouvert pour une raison inconnue. Le produit, sur la route humide et froide, a rendu la chaussée particulièrement glissante.

Le Centre d’engagement et d’alarme de la Police cantonale a été informé vers 8h de la situation. Les pompiers des CR de Fribourg et Morat ont été dépêchés sur les lieux et ont mis en œuvre d’importants moyens afin de neutraliser les hydrocarbures.

Sur l’ensemble du trajet, le trafic a pu être réglé de manière alternée durant l’intervention. La route du Champ des Pierres, à La Sonnaz, a dû être fermée à la circulation pendant près de deux heures. Une déviation a été mise en place.

La situation a été complètement rétablie vers 12h. Une enquête est en cours et un rapport sera transmis à l’autorité compétente.