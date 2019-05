Un avion s'écrase: un mort et deux blessés

Un petit avion de type «Jodel D 140 R» s'est écrasé jeudi vers 16h55 peu après son décollage dans un champ à Gland (VD). Un des occupants de l'appareil, âgé de 75 ans, est décédé sur place. Les deux autres ont été grièvement blessés.

La femme de 54 ans et l'homme de 55 ans ont été conduits au CHUV par le REGA et une ambulance, précise la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Un spécialiste du SESE (Service Suisse enquête de sécurité domaine aviation) est venu sur place et une enquête a été ouverte. (ats/nxp)