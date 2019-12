TéléCharmey obtient le feu vert de Berne pour ouvrir

La station des Préalpes fribourgeoises de Charmey ouvrira bel et bien ses portes ce week-end. La société TéléCharmey vient d'obtenir de l'Office fédéral des transports (OFT) le transfert des concessions et l'autorisation d'exploiter les remontées mécaniques.

Différents contrôles

TéléCharmey, entreprise fondée cet été pour reprendre l'activité après le dépôt de bilan des anciens exploitants à la mi-mars, confirme du coup le calendrier fixé il y a plusieurs semaines. Le feu vert de l'OFT a été décroché cette semaine, après les différents contrôles opérés durant l'automne, a indiqué mercredi la société.

Il s'agit des concessions et des autorisations pour exploiter la télécabine et le télésiège de l'ancienne entité. Pour rappel, une autre étape capitale est survenue il y a un peu plus de deux semaines, avec le oui accordé par l'Assemblée communale de Val-de-Charmey en faveur d'un crédit de 750'000 francs sur trois ans.

Célébrations vendredi

Comme annoncé, une grande fête populaire d'ouverture sera organisée vendredi, en préambule à l'ouverture des installations le lendemain. En raison des mauvaises conditions météorologiques, avec un fort vent prévu, l'événement se tiendra en intérieur finalement, à la salle associative des Lévanches.

Samedi, jour j, la station fribourgeoise ouvrira donc ses portes pour un premier week-end que TéléCharmey espère d'ores et déjà prometteur, selon les termes utilisés dans son communiqué. L'optimisme de la société se base sur les récentes chutes de neige sur Vounetz. (ats/nxp)