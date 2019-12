Site de Billens: la Glâne défend son hôpital

La réorganisation prévue de l'Hôpital fribourgeois (HFR) suscite des inquiétudes dans la Glâne. Un groupe de travail et la préfecture du district ont interpellé le conseil d'administration de l'HFR et le Conseil d'Etat à propos de l'avenir du site hospitalier de Billens (FR).

Le transfert de l'unité cardiovasculaire de Billens vers Meyriez s'apparente «plus à un geste politique qu'une réelle volonté visionnaire», peut-on lire lundi dans la lettre envoyée au conseil d'administration de l'HFR et au Conseil d'Etat et fournie à la presse. Cette décision engendrera «un affaiblissement certain du site de Billens».

Les auteurs du document notent que «la proposition de créer un centre de santé en Glâne, cela s'apparente à une coquille vide, tant le concept reste flou dans ses missions et dans des délais inconnus. Les citoyens glânois ont le sentiment d'avoir été floués».

Un groupe de travail a été constitué pour analyser les conséquences de ce choix. «Un certain nombre de réponses manquent et de nombreux doutes subsistent», peut-on lire dans la lettre. Au total, le groupe a envoyé 24 questions qui concernent notamment le personnel, les finances ou l'affectation des locaux. (ats/nxp)