Sans permis, il s'enfuit et finit contre un arbre

Un conducteur sans permis et voulant se soustraire à un contrôle de circulation a terminé sa course contre un arbre vendredi matin à Villeneuve (FR). Pas blessés, le conducteur, 27 ans, et son passager, 26 ans, ont été interpellés.

Vendredi matin tôt, des agents de la police cantonale ont procédé à un contrôle de circulation à Villeneuve (FR), ont-ils indiqué dans un communiqué vendredi. Dans un premier temps, les policiers ont demandé à une voiture de s'arrêter.

Après un court arrêt, le conducteur a accéléré et pris la fuite en direction de Granges-Marnand (VD). Malgré plusieurs injonctions des intervenants, le véhicule a continué sa route en commettant plusieurs infractions. Un cycliste a vraisemblablement été mis en danger par le comportement de ce conducteur.

D'autres crimes ?

A Villarzel (VD), le conducteur du véhicule a perdu la maîtrise de sa voiture dans un virage à gauche et est entré en collision frontale avec un arbre. Des premières investigations, il ressort que l'immatriculation d'une autre voiture a été apposée sur la voiture accidentée et que cette dernière avait déjà été mise hors circulation depuis quelques jours.

Les agents ayant constaté que le passager s'était débarrassé d'objets dans les fourrés avant son interpellation, la brigade canine a été sollicitée et des stupéfiants, appartenant au passager, ont été découverts.

Appel à témoin : toutes personnes ayant été mises en danger par le conducteur du véhicule lors de sa fuite sont priées de s'annoncer auprès de la police cantonale, à Fribourg, au 026 304 17 17. (ats/nxp)