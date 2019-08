Public nombreux attendu à l'Avenches Tattoo

La quinzième édition de l'Avenches Tattoo se déroulera du 5 au 7 septembre. Les amateurs de musiques militaires devraient apprécier un programme éclectique pour ce 20e anniversaire «grandiose».

Le menu fera se rencontrer des styles divers, soulignent les organisateurs. Avenches (VD) propose notamment «un fabuleux contraste entre la précision légendaire des tambours bâlois du Top Secret Drum Corps et la chorégraphie exaltante des Caribéens du Trinidad & Tobago Defence Force Steel Orchestra».

Les formations européennes seront bien représentées. A mentionner la Garde royale britannique avec le Band of the Coldstream Guards, la Musique Royale de la Marine belge ainsi que le Marine Band of the Royal Netherlands Navy. Des orchestres qui se produiront pour la première fois en Suisse.

Côté suisse, la musique militaire sera représentée par les recrues de la Fanfare ER 16-2/2019, précise le communiqué. La Grande Parade se déroulera samedi 7 septembre au centre d'Avenches à 14h30. A noter la participation de la Landwehr de Fribourg, de l'Écho des Glaciers de Vex ou, entre autres, des Tambours de la Broye. (ats/nxp)