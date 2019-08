Près de 8000 visiteurs au château de Colombier

Les portes ouvertes du château de Colombier (NE) ont remporté un beau succès samedi. Sous un grand soleil, entre 7000 et 8000 visiteurs sont allés regarder les démonstrations de l'armée et de la police neuchâteloise.

La fanfare militaire, les tours en char à roues Piranha et le mur de grimpe ont également conquis le public, ont indiqué les organisateurs. Parallèlement, la fête villageoise de Milvignes a animé les rues et des concerts ont été donnés dans le temple et l'église catholique Saint-Étienne.

Le patrimoine était à l'honneur avec le château et musée militaire de Colombier, les vestiges de la villa romaine et le musée historique de la police ouverts pour l'occasion. Des collaboratrices et collaborateurs de l'office du patrimoine et de l'archéologie du canton, du service de la sécurité civile et militaire, ainsi que des membres des Amis du château de Colombier ont livré moult éclairages et explications.

La fête s'est déroulée sans aucun incident malgré l'affluence. Le public a privilégié les transports publics et les navettes venant des parkings ont fait le plein. Le conseiller d'Etat Alain Ribaux qui a fait le déplacement s'est réjoui de l'attachement de la population à «son» château et ses «habitants». (ats/nxp)