Pose de la première pierre du Théâtre du Jura

La construction du Théâtre du Jura à Delémont a franchi mercredi une étape symbolique avec la pose de la première pierre. Cette infrastructure dédiée aux arts de la scène était attendue depuis plus de 40 ans par les milieux culturels jurassiens.

La décision du Parlement jurassien d'ériger un théâtre à vocation cantonale remonte à décembre 2015. Il aura fallu moins de quatre ans pour que cette décision se concrétise par la pose symbolique de la première pierre, a souligné la fondation pour le Théâtre du Jura.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Gouvernement jurassien au complet et de plusieurs dizaines d'invités. Une liste avec les acteurs qui ont rendu possible la concrétisation du projet a été déposée dans les fondations. Ce sont plus de 500 personnalités dont le nom a ainsi été scellé dans le béton.

Ouverture en 2021

Ce nouveau lieu culturel jurassien ouvrira ses portes en septembre 2021 pour une première saison. Le Théâtre du Jura sera doté d'une salle de spectacle avec une capacité de base de plus de 440 places qui pourrait être portée à 840 grâce à la mobilité du gradin. Le Jura est l'un des rares cantons à n'avoir pas encore de théâtre.

Outre la salle de spectacle, le Théâtre du Jura proposera des espaces de répétition et de création, un foyer avec billetterie et bar, des loges ainsi que des locaux techniques et administratifs.

La vocation affirmée du Théâtre du Jura est de doter le canton d'une infrastructure professionnelle dédiée aux arts de la scène: théâtre, musique, danse et cirque. Il doit aussi permettre la création et l'accueil de spectacles dans les meilleures conditions.

Complexe immobilier

Fruit d'un partenariat public-privé, cette infrastructure culturelle s'intègre au coeur du complexe immobilier Le Ticle qui comprend aussi des logements et un centre commercial. L'ensemble du projet est devisé à quelque 90 millions de francs, dont 24 millions de francs pour le théâtre. (ats/nxp)