Plusieurs poissons morts dans le port de Sugiez

Le port couvert de Sugiez (FR), au bord du lac de Morat, fait face à une très grande concentration de poissons. Mystérieux, le phénomène a entraîné la mort de centaines d'individus par manque d'oxygène. Des mesures urgentes sont en cours.

«Les raisons de la présence massive de poissons dans ce port ne sont pour l'heure pas connues», a constaté mercredi l'Etat de Fribourg, via le Service des forêts et de la nature. Depuis plusieurs jours, des poissons morts ont été aperçus à la surface du canal de la Broye aux alentours du port couvert de Sugiez.

Lundi, le garde faune de la région a constaté et récolté 427 poissons, représentant environ 50 kilos, sans trouver la source du problème. Des poissons ont immédiatement été envoyés au Centre de la médecine des poissons et des animaux sauvages (FIWI), à Berne, afin de déterminer la cause de la mortalité.

La source du problème a pu être identifiée mardi soir seulement, précise le communiqué. Il s'agit du regroupement dans le port couvert de Sugiez de centaines de milliers de poissons (brèmes, rotengles, gardons, ablettes, brochets). On ignore en revanche pourquoi ils sont venus se masser là.

Réoxygénation

«Il semble qu'en se regroupant en un si grand nombre en un seul endroit, ces poissons ont consommé tout l'oxygène disponible», relève le service. La situation s'est progressivement dégradée pour atteindre un seuil critique et ce, sans que les poissons ne ressortent par les accès pourtant disponibles.

Mardi soir, après une récolte additionnelle de 628 poissons, représentant 75 kilos, une action urgente a été organisée avec la collaboration des corps de sapeurs-pompiers de Morat et du Mont-Vully. Différentes pompes ont été mobilisées durant la nuit et la journée de mercredi, afin de réoxygéner l'eau rapidement.

Ces mesures vont se poursuivre plusieurs jours jusqu'à ce que les poissons retrouvent un comportement normal leur permettant de sortir du port. (ats/nxp)