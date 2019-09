Patrouille des Glaciers: soutien aux équipes mixtes

Valais Un trio venu d'Italie a battu le record vieux de 2010 chez les hommes. Chez les femmes aussi, le chrono s'est emballé. Plus...

Valais C'est à 22h, mardi soir, que plus de 700 patrouilles sont parties depuis Zermatt et Arolla. Objectif: rejoindre Verbier. Plus...