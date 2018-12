Nouvel an: entre tradition et originalité

Avant le traditionnel embrasement de la Cathédrale à Lausanne le 31 décembre, la capitale vaudoise proposera aux mélomanes un concert d'orgue qui débute à 22h30. Sur la place centrale, les danseurs pourront eux se trémousser dans le cadre de la silent disco organisée par Bô Noël.

A Yverdon, la place Pestalozzi devrait voir affluer le public. Au programme: animation musicale, vin chaud et feux d'artifice. Le cap de minuit sera fêté en compagnie de jongleurs et de percussions de feu.

Pour celles et ceux qui préfèrent rester au chaud, d'autres animations sont proposées dans la cité thermale. Un concert de l'ensemble Tiffany au Temple, un spectacle du cercle littéraire intitulé «Interdit au public» ou une soirée à l'Amalgame jusqu'à 05h00 du matin.

Croisière sur le Léman

A Vevey, c'est sur la place du Marché que les festivités du Réveillon vont essentiellement se dérouler. Feux d'artifice à minuit et quart, parasols chauffants, stands ou encore DJs qui passeront des titres des années 1980 à 2000. L'abbatiale de Payerne entendra résonner les voix d'une quinzaine de chanteurs.

En altitude, la station de Leysin propose des animations en son centre avec musique, danse et petites bulles. A Villars-sur-Ollon, c'est une course de vélos sur neige durant l'après-midi qui risque de mettre l'ambiance et, à Gryon, il faudra attendre le 1er janvier pour déguster le vin chaud et le thé à la cannelle offert en compagnie de la fanfare.

Dans un autre registre, la Compagnie générale de navigation propose des croisières sur le Léman avec repas et musique.

A l'autre bout du lac, une grande fête populaire gratuite est organisée à Genève sur le quai du Mont-Blanc qui sera fermé pour l'occasion à la circulation. Des groupes de musique se produiront sur trois scènes de 21h00 jusqu'à 3h00 du matin. Il y aura de quoi boire et se restaurer dans des bars et des foodtrucks. Un grand feu d'artifice illuminera la rade à minuit. Plus de 40'000 personnes sont attendues.

St-Sylvestre décalée

Les Patinoires du Littoral seront, selon l'organisateur Avni Krasniqi, le lieu phare de la fête dans le canton de Neuchâtel. Entre 2000 et 3000 personnes sont attendues. Vingt DJ's s'alterneront au cours de la soirée pour changer d'ambiance et de style - rap, électro, musique latino, R'n'B - toutes les 30 minutes.

A la Case à chocs, l'ambiance sera résolument exotique. Les Neuchâtelois pourront se trémousser sur des airs des Caraïbes ou d'Afrique. A La Chaux-de-Fonds, Bikini Test, qui avait renoncé à organiser un événement à St-Sylvestre depuis plusieurs années, propose une soirée «all styles» décalée. Le club ouvrira ses portes à minuit et fera sauter les bouchons de champagne à 3h00 du matin.

Lasers et musique psychédélique

Dans le Jura, le Timegate est la manifestation de référence. Elle se déroule sur deux jours à Porrentruy. Lasers, lightshows fluorescents, décors surréalistes et musique psychédélique seront au programme. Des DJ's suédois, danois, suisses, anglais, français ou néerlandais se succéderont aux platines.

Dans le canton Fribourg, chacun pourra trouver chaussure à son pied, entre la soirée «Vive les marié(e)s» au Nouveau monde et le réveillon «Patate douce» à Fri-son dans le chef-lieu, en passant par la soirée à thème «Bienvenue à Jurassic Park» au centre bullois de l'Ebullition.

En Valais, la fête se déroulera surtout en plein air et dans les stations, comme à Crans-Montana et à Anzère, où un feu d'artifice sera tiré. Sur la place centrale de Verbier, des milliers de personnes sont attendues sur le coup de minuit pour se souhaiter la bonne année.

Feux d'artifice à Zurich, Bâle et Berne

Outre-Sarine, les amateurs de feux d'artifice en auront plein les mirettes à Zurich, Bâle et Berne. Comme chaque année, ces trois villes attirent des dizaines de milliers de spectateurs sur la lac de Zurich, sur le Rhin et sur la «Münsterplatz». A Lucerne, il faudra attendre le 1er janvier pour assister au spectacle qui marque l'entrée dans la nouvelle année. (ats/nxp)