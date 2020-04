Non, il n’y a pas plus d’animaux mais vous les observez mieux

Avec la réduction de la pollution sonore liée au semi-confinement, les citadins ont l’impression d’entendre mieux les oiseaux, surtout avec le beau temps de ces derniers jours invitant à laisser les fenêtres ouvertes. Certains se trouvent même fortement dérangés par les cris perçants des corbeaux freux ou ceux des goélands qui squattent toujours davantage les toits lausannois.

Les oiseaux chantent-ils donc plus fort que d’habitude? Non, estiment les ornithologues interrogés. «Certes, le bruit ambiant a diminué mais c’est d’abord un facteur psychologique, assure François Turrian, biologiste et directeur romand de BirdLife Suisse, association pour la protection des oiseaux. Les gens ont plus de temps à disposition pour observer la nature depuis leur jardin ou balcon. Il n’y a pas plus d’oiseaux que les autres années. Ils vivent leur vie et leur priorité est actuellement de perpétuer l’espèce.»

«Le chant possède un double message»

La période de nidification s’étend de mars à juillet et s’accompagne du chant des mâles, très audible ces jours. «Le chant possède un double message: c’est une défense territoriale mais aussi le moyen d’attirer la femelle. Plus il sera beau, plus il aura du succès.»

Le chant de la mésange bleue se distingue de celui de la mésange charbonnière (Photo: L. Maumary)

Ces concerts mélodieux ont déjà démarré en février cette année grâce à des températures clémentes. «Les hormones les déclenchent mais la météo peut aussi être un facteur supplémentaire pour les espèces précoces.» Les oiseaux migrateurs, nombreux à revenir d’Afrique où ils ont passé l’hiver, s’ajoutent en plus aux autres espèces sédentaires.

Le semi-confinement modifie tout de même les habitudes des citadins, toujours plus nombreux à se balader dans la nature. «C’est comme si c’était tous les jours dimanche, observe Lionel Maumary, biologiste et président du Cercle ornithologique de Lausanne. Dans ce sens, leur présence dérange les oiseaux car les promeneurs sont beaucoup plus dispersés et sortent à des heures où ils se trouvent en général sur les terrasses, en fin de journée notamment. Mais le bruit n’impacte pas directement les oiseaux. D’ailleurs, ces derniers nichent souvent au bord des autoroutes, dans des carrières ou proches des stands de tir. Ils s’habituent aux sons mais cherchent avant tout à protéger leur nichée d’intrus, comme les chiens par exemple.»

Foule aux bois du Jorat

L’impact des randonneurs est plus significatif sur les gros mammifères. «Je n’ai jamais vu autant de gens dans les bois du Jorat en cette période, note Stéphane Mettraux, surveillant permanent de la faune pour la région Lausanne-Oron-Vevey. Si la plupart restent sur les chemins, leur présence force tout de même les chevreuils au repos dans la forêt à se déplacer à la recherche de coins tranquilles.»

Le pigeon ramier offre une parade nuptiale spectaculaire ces jours (Photo: F. Turrian/BirdLife)

En ville, les renards et autres petits mammifères ne sont pas plus présents que d’habitude. Mais comme pour les oiseaux, «les gens ont plus de temps pour les apercevoir». Seule conséquence positive du semi-confinement, le nombre d’accidents d’animaux happés par des voitures est en baisse.

Se lever à l'aube

Quant aux amoureux de la nature qui souhaitent sortir leur paire de jumelles afin de scruter les animaux, il faut se lever à l’aube. En particulier pour apercevoir les chevreuils avant qu’ils ne s’enfoncent dans les bois dès 8h. Depuis les balcons et jardins, matin et début de soirée restent des moments privilégiés pour essayer d’identifier les oiseaux présents dans les villes. Parmi les espèces migratrices, François Turrian cite les hirondelles de fenêtre qui installent généralement leurs nids sous les avant-toits. Mais aussi le martinet noir – que l’on confond souvent avec les hirondelles – qui vole en bande et produit des cris stridents. «Il revient pour le 1er mai. Sa particularité est de se poser uniquement pour nidifier. Il s’accouple, se nourrit et dort en vol.»

Le martinet, oiseau migrateur, va arriver chez nous autour du 1er mai (Photo: F. Turrian/BirdLife)

Le merle noir, lui, à écouter le soir ou tôt le matin «offre le plus beau des chants d’Europe. Le timbre est chaud, langoureux et varié», apprécie Lionel Maumary. Autre espèce citadine à admirer: le pigeon ramier, qui se distingue du pigeon domestique par un demi-collier blanc et dont la parade nuptiale ces jours est particulièrement incroyable selon François Turrian. Enfin, les plus expérimentés pourront s’amuser à distinguer le chant de la mésange charbonnière – «en deux temps, rythmé» précise Lionel Maumary – de celui de sa concurrente, la mésange bleue – «succession rapide de sons aigus descendant vers la fin».