Même présumé innocent, un soignant risque gros

Qu’est-ce qui doit primer, entre l’intérêt général ou la protection de la sphère privée, lorsque des soupçons graves pèsent sur un soignant? Pour le procureur général Éric Cottier, saisi d’une affaire d’abus sexuel par un infirmier au sein d’un établissement vaudois, cela ne fait pas un pli: s’agissant des personnes particulièrement vulnérables que sont les patients, leur sécurité prime sur les excellents états de service d’un professionnel de santé et sur sa carrière.

Une instruction a été ouverte en septembre contre un aide-soignant, infirmier de formation, soupçonné de s’être livré à plusieurs reprises à des masturbations et fellations sur un patient, et cela durant plusieurs mois. La curatrice de cet homme, hospitalisé en raison de troubles psychiques et d’un léger retard mental, a dénoncé le cas.

Les chefs d’accusation potentiels sont graves: l’enquête doit déterminer si la contrainte sexuelle est réalisée ou s’il s’agit d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (crimes passibles de jusqu’à 10 ans de prison) ou encore d’actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées (passibles de jusqu’à 3 ans de prison).

Le professionnel, qui nie tout, est présumé innocent. Pourtant, il risque gros avant même qu’un éventuel procès ne se tienne. Dans une directive du procureur général datant de 2016, il est en effet fait obligation aux magistrats d’informer le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) lors de l’ouverture ou de la clôture d’une enquête pénale contre les médecins, infirmiers ou ambulanciers, employés du CHUV, d’EMS, de centre sociaux régionaux ou de lieux d’hébergement pour handicapés.

Saisi du dossier, le procureur général Éric Cottier a appliqué ses propres directives. Avec son avocate, le soignant a recouru contre cette décision, estimant qu’elle mettait en péril son emploi, puisqu’il se trouve en période d’essai dans un nouvel établissement de soin. «Une information à l’autorité d’engagement, c’est la mort professionnelle d’un prévenu, s’inquiète Me Aurélie Cornamusaz. Même en cas d’acquittement, il doit ensuite ramer pour rétablir sa réputation et retrouver un travail.»

Pour prouver sa bonne foi, le professionnel a présenté les bonnes évaluations de la haute école où il a étudié et fait valoir la qualité reconnue de son travail, y compris dans l’établissement où les événements litigieux se seraient produits. Il estime également qu’une information au Département donne moins de poids à sa parole qu’à celle d’un patient dont les troubles psychiques le portent à être parfois «colérique et connu pour imaginer plein de choses lorsqu’il devient soupçonneux à l’égard d’un tiers».

Ces arguments n’ont pas suffi. La Chambre des recours pénale a rejeté son recours. Comme le Parquet, elle pense que le droit fondamental au respect de la vie privée est, dans ce cas, moins important que la protection des patients. «Les autorités sanitaires ont des responsabilités envers les personnes, faibles et vulnérables, qui doivent séjourner dans des établissements spécialisés. Pour qu’elles puissent les exercer, il convient qu’elles soient informées d’actes tels que ceux qui portent atteinte à la relation de confiance qui unit un patient à celui qui le prend en charge», confirme la Cour dans un récent arrêt. Le DSAS sera donc dûment informé de l’instruction en cours.

Reste à savoir quelles mesures le département peut prendre en tel cas. Anouk Farine-Hitz, sa déléguée à la communication: «En fonction de la gravité de la situation, il peut soit décider de ne pas intervenir, soit informer l’employeur ainsi qu’adresser une lettre à la personne concernée lui rappelant ses obligations en tant qu’employé·e dans le secteur de la santé et du social qui est appelé·e à prendre en charge des personnes vulnérables.»