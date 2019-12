Matricide à la Chaux-de-fonds: 18 et 16 ans requis

Le Ministère public requiert 16 ans de prison pour le trentenaire qui a tué sa mère de 56 coups de couteau et qui a tenté de faire pareil pour son beau-père. Il demande une peine de 18 ans pour sa complice. La paire est jugée depuis mardi et jusqu'à jeudi par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz.

«Sa faute est plus grave»

La procureure Sylvie Favre a retenu l'assassinat pour le trentenaire ainsi que pour sa partenaire de l'époque qui a co-agi avec lui. «Cette dernière a participé à la naissance, à la préparation et à l'exécution des faits, même si elle n'a pas tenu le couteau par le manche», a-t-elle déclaré.

«Elle a non seulement validé le projet de tuer la mère et le beau-père mais l'a approuvé», a ajouté la procureure. Selon elle, «sa collaboration était nécessaire pour les tuer les deux. Elle s'est d'ailleurs organisée pour être libre» et pour placer ses six enfants.

La responsabilité de cette dernière est légèrement diminuée, pour le Ministère public, en raison des rapports de soumission et de peur qu'elle a avec ses partenaires. Pour l'auteur du matricide, «sa faute est plus grave mais sa responsabilité est diminuée de manière importante et élevée». Il présente notamment de graves troubles de la personnalité de type paranoïaque.

Sous l'effet de la peur

Le prévenu n'a pas voulu s'exprimer durant l'audience. Sa compagne de l'époque, âgée de 32 ans, a déclaré qu'elle a agi sous l'effet de la peur. Elle avait été battue par l'accusé à plusieurs reprises et menacée de mort. Les plaidoiries des avocats des prévenus et de la défense se tiendront cet après-midi.

Le 15 octobre 2017, l'accusé, accompagné de sa complice, a tué sa mère dans un appartement de La Chaux-de-Fonds «en se déchaînant avec violence sur le corps de sa mère au sol», selon l'acte d'accusation. Le prévenu a aussi tenté de le faire pour son beau-père, qui a reçu 13 coups de couteau. Ce dernier n'est pas décédé car il a réussi à prendre la fuite et à se réfugier chez un voisin.

La police a interpellé le meurtrier le soir du drame, avant même qu'il ait pu rejoindre le centre-ville. Domicilié au Locle au moment des faits, il est depuis lors détenu à la prison de Gorgier (NE).

Sa complice, qui s'est rendue d'elle-même à la police le soir du drame et qui faisait alors ménage commun avec l'accusé, est désormais domiciliée à Genève. Elle a été libérée provisoirement le 2 décembre 2018. (ats/nxp)