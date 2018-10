Manifestation contre le futur président brésilien

«Pas lui», «Dictature plus jamais», «Barrons la route à l'extrême droite», «Bolsonaro nao passara», «Contre les violences racistes et sexistes»: les manifestants se sont réunis pendant une petite heure à la place de la Palud à l'appel de plusieurs mouvements, partis et associations.

Nostalgique de la dictature

Pour les différentes personnes qui ont pris la parole à côté de la statue de la Justice, le candidat Jair Bolsonaro représente «un grave danger» pour le Brésil et au-delà. «Raciste, sexiste, homophobe», cet homme est «un nostalgique de la dictature» qui défend le port d'armes.

Le programme politique «ultralibéral» de Jair Bolsonaro n'apporte aucune réponse à la crise que traverse le Brésil, selon les intervenants. «Il défend les riches et affirme qu'il n'y a qu'une seule famille possible, la famille traditionnelle», a fustigé une oratrice appelant à «s'accrocher à la démocratie».

Guerre contre les pauvres

Figure du trotskysme, l'économiste et sociologue Charles-André Udry a dénoncé «la guerre contre les pauvres» qui est, selon lui, «le véritable clivage» dans la société que promet Jair Bolsonaro.

Le programme de la droite de 2015-2016 a préparé la montée de Jair Bolsonaro. Cela signifiera la fin des contrats collectifs, de la sécurité sociale: une politique soutenue par l'armée, les grands propriétaires et les évangéliques, a lancé celui qui a enseigné durant les années 1990 à São Paulo.

Sondage très favorable

Selon un sondage publié vendredi, Jair Bolsonaro a accru son avance sur le candidat du parti des travailleurs (PT) Fernando Haddad. Il obtenait 59% des intentions de vote pour le second tour qui se tiendra le 28 octobre.

Au premier tour, le candidat du parti social libéral a rassemblé un peu plus de 46% des suffrages contre plus de 29% pour Fernando Haddad. Le score de Jair Bolsonaro s'est accompagné d'un raz-de-marée au Congrès, le parti social libéral multipliant par six le nombre de ses députés. (ats/nxp)