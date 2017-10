Les poissons d'Aquatis enfin visibles

Aquatis a enfin ouvert ses portes. Bernard Russi, PDG du groupe Boas et promoteur de ce complexe aquatique présenté comme le «plus grand aquarium-vivarium d’eau douce d’Europe», avait promis que la plupart des aquariums seraient pleins pour l'inauguration. Il a tenu parole. Difficile en effet d'imaginer qu'il y a quatre jours à peine, l'endroit comptait plus d'ouvriers que de poissons. «Après dix-sept ans d'attente et plusieurs problèmes à gérer, nous sommes plus que ravis. L'aventure Aquatis n'a pas toujours été facile, mais elle est enfin sur les rails», se réjouit Bernard Russi.

Peu avant l'ouverture, prévue à 9h, le promoteur, tout sourire, est devant la porte pour accueillir le public. A commencer par les deux premiers visiteurs officiels d'Aquatis: Edith Gonzalez et Miguel Valle. Habitant Lausanne, le couple n'a pourtant pas hésité à dormir dans l'hôtel Aquatis pour être sûr d'être les premiers à découvrir les poissons. L'anecdote a fait le plaisir du maître des lieux ainsi que d'une équipe de télévision de la chaîne monégasque TMC, ravie de suivre les deux premiers visiteurs pour son reportage en terre vaudoise.

Si les 10'000 spécimens prévus ne sont pas encore tous en train de barboter, l'ensemble a tout de même belle allure. Les miroirs posés à même le sol qui reflètent des paysages ou encore un bateau en 3D fixés au plafond sont des plus impressionnants. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé. En à peine deux heures, sur le coup de 11h, plus de 600 personnes avaient déjà franchi les portes et partaient à la découverte des 46 aquariums, qui symbolisent la découverte des cinq continents. Du Léman à la forêt amazonienne. «Avoir réuni une telle quantité d'écosystème en un seul endroit est une vraie réussite. C'est unique», s'enthousiasme la Nyonnais Richard Keller, visiblement habitué de ce genre d'endroits.

Images : Patrick Martin

Dans les allées tamisées des lieux et sous les aquariums colorés, la magie semble opérer. Les bassins d'eau de mer et la serre tropicale, humide à souhait, attirent comme des aimants. Le public est ravi et, signe que c'est la matinée des grandes premières à Aquatis, les employés et les responsables des lieux prennent autant de photos que ceux qui découvrent l'endroit.

Quelques ajustements de rodage sont encore nécessaires, du volume des explications scientifiques diffusées par haut-parleur à la signalétique. Certaines eaux sont encore un peu troubles, mais l'ensemble est prometteur. «Nous avons effectué de nombreux réglages, mais c'est la première fois que le lieu vit réellement. Nous affinerons le tout au fil des jours en fonction des retours», promet la directrice, Angélique Vallée-Sygut.

Une première matinée satisfaisante

Au final, la première matinée d'exploitation est plus que satisfaisante pour la direction, qui s'attend à une suite de week-end encore plus chargée. De quoi presque faire oublier les polémiques d'avant ouverture, dont celle concernant le prix, fixé à 29 francs par adulte. «Nous avons peut-être communiqué les chiffres un peu tôt. Nous aurions dû attendre que les gens voient réellement ce qu'est Aquatis, confie Bernard Russi. Le concept ne se réduit pas à trois aquariums. Aquatis comprend un projet didactique et scientifique. Sans compter la mise en scène, qui a coûté des millions.»

Et une manifestation antispéciste

Une heure après l'ouverture, le site a également dû composer avec une cinquantaine de militants antispécistes. Brandissant des pancartes "Aquatriste" et autre "rendez-nous Nemo", ils entendaient dénoncer «l'exploitation d'animaux à des fins lucratives». «Ils se trompent de cible. Aquatis possède beaucoup de poissons qui sont en voie de disparition.»

(TDG)