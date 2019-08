Les jeunes défilent à Lausanne pour le climat

Le sommet Smile For Future a adopté une Déclaration de Lausanne sur le climat à l'issue de ses travaux. Les jeunes participants affirment leur unité et leur volonté de changer le monde. Des actions sont agendées fin septembre.

Réunis depuis lundi à l'Université de Lausanne (UNIL), les quelque 400 militants pour le climat achèvent vendredi «une semaine intense». Lors d'une conférence de presse, ils ont affirmé que, malgré leurs différences (38 pays et 29 langues), ils partagent les mêmes préoccupations, buts et valeurs.

Changer le monde

«La crise climatique ne connaît pas de frontière, et nous non plus. Ensemble, nous allons changer ce monde et le rendre meilleur. Pour nous et pour toutes les générations à venir», ont assuré les grévistes du climat dans leur Déclaration de Lausanne de sept pages.

Trois demandes essentielles se dégagent des travaux. Il faut assurer la justice climatique et l'équité, maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré par rapport aux niveaux préindustriels et écouter les meilleurs travaux scientifiques disponibles.

Experts et militants

Sur l'estrade à l'Université de Lausanne, plusieurs militants ont pris la parole. Tous ont martelé avoir trouvé force et motivation durant cette semaine de discussions, d'ateliers et de partages. Au-delà des particularités de chacun.

Cela me donne de l'espoir, cela renforce ma motivation, cela accroît ma volonté, ont souligné les jeunes activistes. Parmi eux, le climatologue belge et ancien vice-président du GIEC, Jean-Pascal van Ypersele, a relevé à quel point les experts ont besoin de cette détermination de la jeunesse.

La manif des adolescents européens en grève pour le climat se prépare dans la joie et l’énergie (verte, rose, bleue, mais pas grise !) sur le campus de l’@unil ! Rendez-vous à 15h - gare de #lausanne #smileforfuture #ClimateStrike #ClimateChange #ClimateAction #ClimateEmergency pic.twitter.com/cSjre2IN3w — L'éprouvette (@eprouvette_UNIL) August 9, 2019

Bain de jouvence

Chaque rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) veut servir de «réveil». Mais un rapport, c'est facile de le ranger dans un tiroir. Avec la mobilisation des jeunes, ce n'est plus possible, s'est félicité le scientifique.

Même si la semaine à Lausanne et à Genève a été éprouvante, «c'est un bain de jouvence. Je me sens plein d'énergie», a lancé Jean-Pascal van Ypersele. Il a remercié vivement les participants au sommet, affirmant que cela lui donnait beaucoup d'espoir pour le futur.

Manifs dans le monde

Pour se faire vraiment entendre des responsables politiques du monde entier, les militants ont annoncé la plus importante grève pour le climat de l'histoire. Les actions se dérouleront en lien avec le sommet de l'ONU sur le climat à New York, entre le 20 et le 27 septembre.

En Suisse, elles auront lieu le vendredi 27 dans les villes. Un rassemblement général suivra le samedi 28 à Berne.

Pour clôturer le sommet Smile For Future, une manifestation va traverser la ville de Lausanne vendredi après-midi, de la gare jusqu'à Vidy. La militante suédoise Greta Thunberg doit participer au cortège. (ats/nxp)