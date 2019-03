Les détails de la crise de l'Hôpital fribourgeois

L'Hôpital fribourgeois (HFR), qui traverse une sévère crise depuis deux ans.

Le document de treize pages vient confirmer les propos et soupçons entendus ces derniers mois, en particulier lors de multiples débats au Grand Conseil fribourgeois. Réalisé par le cabinet Triaspect, à Bienne (BE), il met en exergue en premier lieu un conseil d'administration qui ne joue pas son rôle d'organe de surveillance.

Ce dernier avait tendance à éviter les sujets sensibles, voire à les éviter, sur fond de divergence d'intérêts et politique, même si l'entente en son sein n'est pas nécessairement remise en cause. Il apparaît aussi que le bureau du conseil prenait trop de poids dans le processus de détermination des décisions.

Divergences au sommet

Le travail des auditeurs souligne encore des oppositions de points de vue entre le président du conseil Philippe Menoud, qui a quitté son poste à fin 2018, et la conseillère d'Etat Anne-Claude Demierre, en charge de la santé. Outre ces désaccords sur le plan financier, l'entente avec l'administration cantonale posait problème.

En dessous, la direction générale n'est pas épargnée. Arrivée en 2014, la directrice Claudia Käch, partie en février 2018 après la publication d'une première mouture de l'audit, est décrite comme une personne concentrant l?autorité entre ses mains, ce qui au fil du temps lui a fait perdre la confiance de la majeure partie de ses subalternes. Les critiques formulées à l'encontre de Claudia Käch sont néanmoins censurées pour l'heure. Le rapport mentionne par ailleurs le rôle joué par les médias pendant la crise. Il reproche aux journalistes d'avoir régulièrement adopté une attitude négative vis-à-vis de l'HFR.

Nouvelle gouvernance

Pour mémoire, l'audit a été commandé en 2017 par le conseil d'administration de l'établissement lui-même. Il se base sur l'analyse de 45 entretiens menés entre septembre et décembre 2017 avec des administrateurs, des cadres, des médecins et des collaborateurs de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS).

Depuis le départ de Claudia Käch, de multiples mesures ont été arrêtées pour commencer de remettre l'HFR sur le droit chemin. La plus notable est tombée en novembre devant le Grand Conseil, avec l'adoption de nouveaux principes de gouvernance. L'institution est en quête de nouveaux administrateurs, dont l'identité sera dévoilée en mai.

En ce qui concerne l'exécutif cantonal, il a été décidé que le conseiller d'Etat Didier Castella, en charge notamment des institutions, remplacera Anne-Claude Demierre au sein de l'organe de surveillance.

Recours écarté

Diverses pistes sont également explorées quant à la future organisation de l'HFR, qui compte plusieurs sites à travers le canton. La nomination de Marc Devaud à la direction générale, dont l'ensemble des postes sera repourvu d'ici au mois de juin, a par ailleurs ramené davantage de sérénité parmi le personnel.

L'HFR navigue néanmoins toujours dans les chiffres rouges, ce qui continuera cette année, avec une perte budgétée de 17,9 millions de francs, malgré de «solides» efforts pour réduire les coûts, selon un communiqué du 16 janvier. Pour l'exercice écoulé, le débours devrait se révéler nettement inférieur aux 21,3 millions escomptés.

Si des passages du rapport publié vendredi demeurent caviardés, c'est pour préserver l?intérêt privé des personnes mentionnées. La première version de 2018 était plus largement masquée, en raison du dépôt d'un recours par une des personnes concernées, recours qui a été écarté par le Tribunal cantonal en fin d'année dernière. (ats/nxp)