Les députés veulent éclaircir la panne du 10 novembre

Négligence de scrutateurs pointée du doigt à Fribourg



L'erreur de comptage lors de l'élection le 6 février 2019 de la première vice-présidente du Grand Conseil fribourgeois révèle un dysfonctionnement parmi les scrutateurs. L'affaire n'a rien à voir toutefois avec la panne lors de l'élection au Conseil des Etats le 10 novembre suivant. Mais les deux dossiers montrent que Fribourg a mal à ses scrutins, a relevé jeudi le rapporteur et député PDC Hubert Dafflon.



Le problème de comptage lors de l'élection de la députée PS Kirthana Wickramasingam trouve son origine dans le fonctionnement de ses six collègues scrutateurs, selon un rapport soumis au Grand Conseil.



Révélée quelques heures après les faits, l'affaire avait causé un certain émoi dans l'hémicycle, des députés insistant sur le dégât en termes d'image. Dans la foulée, les députés PLR Romain Collaud et UDC Gabriel Kolly avaient demandé une enquête, enquête conduite par une commission composée de neuf députés, sous la présidence du député Dafflon.



Le scrutin n'a pas été faussé intentionnellement. N'empêche que la commission ad hoc a relevé une «grave négligence des scrutateurs, qui ont failli collectivement à leur mission».