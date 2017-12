Les CFF créent des enclos virtuels pour distribuer des flyers

Tracé au sol, un rectangle blanc de presque deux mètres carrés avec en son centre deux paires de traces de chaussures. Une oeuvre d’art abstraite? Non, la nouvelle disposition des CFF à la gare de Lausanne. Visible depuis quelques jours, cette toute nouvelle «surface promotionnelle dispensée d'autorisation», située à l’entrée sud du passage Est, près de l’escalator, sera officiellement en fonction dès le premier jour de l’an. Dans ce pré carré, on peut «distribuer de l’information et récolter des signatures» (de la promotion à but non lucratif), mais sans rien installer et sans déborder de son enclos. Car 120’000 voyageurs circulent tous les jours par la capitale vaudoise, «et il ne faut pas que cela pose un problème au niveau du flux», précise le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmidt. Et ce pendant vingt minutes maximum, sinon…. Oust!

Lausanne n’est pas la seule gare à désormais posséder cette surface. Six autres en Suisse allemande en on une toute reluisante: Bern, Lucerne, Bâle, Winterthour, Saint-Gall et Zug. Après l’expérience menée à l’été 2016 à Genève et Zurich et jugée positive, les CFF ont décidé d’étendre les surfaces à d’autres gares.Une mise en place suite à des débordements? «Non, il s’agissait d’une demande», explique le porte-parole. Car auparavant, il était impossible dans les gares de récolter des signatures ou de distribuer des flyers non commerciaux. En revanche, il était possible de payer pour des opérations promotionnelles commerciales pour vendre son joghurt, ses chips ou son soda light.

Plus suisses que les Suisses les CFF? Pas selon Jean-Philippe Schmidt: «Il s’agissait de trouver un équilibre. Délimiter une zone et édicter les règles clairement dès le début pour éviter les soucis. Mais aussi trouver un emplacement qui arrangeait tout le monde: les distributeurs et les voyageurs.» (TDG)