Le torchon brûle entre les médecins et assureurs

La Société médicale du Valais est très remontée: elle dénonce vendredi l'attitude des assureurs valaisans qui refusent de négocier et ont fait recours contre les tarifs des prestations ambulatoires décidés par le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat valaisan a fixé les tarifs des prestations ambulatoires en décembre dernier. Il a augmenté la valeur du point Tarmed valaisan de 87 à 89 centimes pour les cliniques et hôpitaux et de 82 à 84 centimes pour les médecins indépendants.

La Société médicale du Valais (SMVS), dont les revendications n'ont été que partiellement acceptées par le Conseil d'Etat, a essayé de trouver un accord avec les assureurs maladie, favorables au maintien du statu quo. Elle leur a proposé de "signer une déclaration d'intention permettant une mise en application, à l'amiable, de la décision prise par le Conseil d'Etat, dans l'intérêt de la population valaisanne".

Malheureusement, aucun assureur n'a voulu signer cet accord de principe", déplore la SMVS dans un communiqué. Les assureurs, à l'exception de la CSS, ont saisi le Tribunal administratif fédéral (TAF), et la SMVS en a fait autant "pour défendre un système sanitaire ambulatoire de qualité et auto-finançable en Valais".

Levée de l'effet suspensif

Dans son communiqué, la SMVS fustige l'attitude des assureurs: "Par leur recours, ils visent à bloquer la valeur du point Tarmed historiquement trop basse de façon injustifiée en Valais et compromettent la relève alors que que la pénurie se fait sentir de plus en plus partout en Suisse".

La SMVS a également demandé au TAF de lever l'effet suspensif des recours déposés. Car l'effet suspensif empêcherait d'appliquer les tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat durant toute la procédure et pourrait "prétériter le développement du domaine ambulatoire extrahospitalier valaisan durant plusieurs années".

La SMVS lance un nouvel appel à négocier aux assureurs et se dit prête, "au nom de l'intérêt public", à retirer ses recours au TAF "dès qu'une entente relative à une augmentation graduelle de la valeur du point valaisanne aura pu être trouvée, en accord avec la décision du Conseil d'Etat". Pour l'heure, seule la CSS "a signalé une volonté de s'engager dans ce sens".

Depuis 2017

En juin 2017, faute d'un accord entre les assureurs maladie et les prestataires de soins, le gouvernement valaisan a fixé des tarifs Tarmed provisoires. Ils correspondaient aux tarifs en vigueur en 2016.

Les parties ont demandé au canton de fixer d'autorité des tarifs pour l'année 2017. En décembre 2018, le Conseil d'Etat a donc fixé les tarifs définitifs, rétroactifs au 1er janvier 2017. (ats/nxp)