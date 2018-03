Le père de huit enfants accusé d'inceste s'enferre dans le déni

«Mes enfants ne disent pas la vérité. Tout est faux. Il n’est rien arrivé de sexuel qui soit punissable.» Il avait annoncé la couleur mardi à l’ouverture de son procès à Renens. Longuement interrogé jeudi, le père de huit enfants accusé d’inceste pendant près de douze ans, jusqu’à fin 2016, ainsi que d’autres horreurs s’est enferré dans le déni. «Vous rendez-vous compte que votre attitude aggrave le traumatisme de vos enfants?» lance le procureur Maire. «Ah non! Leur traumatisme, c’est d’avoir été retiré à la famille», répond l’accusé.

À entendre ce dernier, ses deux filles aînées, aujourd’hui tout juste âgées de 20 ans, ont tout inventé. Les abus sexuels et les viols qu’elles sont venues redire devant le tribunal seraient le fruit de leur imagination. Ou d’influences extérieures. Idem pour l’un des cinq garçons, celui qui accuse son père de lui avoir demandé de le sodomiser et qui l’aurait fait. Il s’agirait, dit l’homme, d’une interprétation perverse d’un instant de proximité en état d’érection. Et quand ce même fils raconte que son papa exigeait de lui et de son jeune frère qu’ils le masturbent pour avoir le droit de jouer sur l’ordinateur, l’accusé répond: «Faux! Il s’agissait de phrases insultantes qu’ils se lançaient, avec son frère. Ce garçon n’a pas de mémoire. Il ne se rappelle même pas ce qu’il a mangé deux jours plus tôt.»

Un grand désordre

Ce couple vaudois aujourd’hui quadragénaire avait énormément de peine à gérer une famille devenant de plus en plus nombreuse. Les grossesses seraient survenues contre le souhait des parents. Madame, fermement opposée à l’avortement par conviction religieuse, a déclaré avoir essayé tous les moyens de contraception. Les deux ne nient pas que la vie quotidienne se passait dans un grand désordre, dans un climat de sexualité exacerbée par un parler cru («On causait pipi-caca et j’ajoutais des blagues», dixit le mari).

L’experte psychiatre mandatée pour tenter de comprendre le fonctionnement du père a constaté que celui-ci possède un quotient intellectuel dans la norme. Qu’il est capable de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l’est pas, mais qu’il a un mode de fonctionnement immature et une faible capacité d’introspection. Cela lui vaut une légère diminution de sa responsabilité pénale.

Un constat accablant

Le constat de la psychiatre est par ailleurs accablant, quand bien même celle-ci ne pose pas un diagnostic de pédophilie. «Cette famille vivait dans une sorte de bulle explique-t-elle. Monsieur considérait qu’à l’intérieur de cette bulle, tout était permis. Il estimait que son épouse et ses enfants étaient à sa disposition pour apaiser ses pulsions sexuelles et de violence. Il sait que c’est interdit, mais il s’arroge le droit de faire ce qu’il veut.» L’experte estime que l’intéressé aurait reproduit ce qu’il a vécu, enfant, dans sa famille. Y a-t-il risque éventuel de récidive? La psychiatre répond par la négative: «Je ne le vois pas comme un prédateur sexuel en dehors du système familial.» De fait, la récidive qui lui a valu un retour en prison depuis décembre 2016 après une première incarcération de juillet 2015 à février 2016 s’est déroulée dans une chambre d’hôtel avec une de ses grandes filles. Une ultime accusation de viol que le père conteste aussi fermement que tous les reproches antérieurs. Elle résulte, selon lui, d’un malentendu et d’une médisance.

Au chapitre de la prise en charge thérapeutique, c’est un traitement ambulatoire qui est préconisé. Pas question d’envisager une mesure d’internement, faute d’indication psychiatrique pouvant la justifier.

La maman est elle aussi sur la sellette. On lui reproche d’avoir su ce qui se passait et d’avoir laissé faire. C’est à la fois vrai et faux. «J’avais des doutes pour l’une de mes filles, qui s’était confiée à moi, déclare-t-elle. J’en avais parlé au Service de la protection de la jeunesse (SPJ). Les éducateurs m’avaient alors dit qu’elle avait raconté cela pour se rendre intéressante et m’avaient demandé de lâcher un peu de lest.» Le fait est que la famille avait un épais dossier de suivi par le SPJ, et que cette institution n’a pas réalisé la gravité des accusations.

Madame s’estime victime

Enfin, Madame se considère, elle aussi, comme une victime de son mari. En plus d’avoir reçu des coups, elle aurait été contrainte à des rapports sexuels et son époux aurait tenté de l’étrangler devant les enfants.

Le procès se poursuit ce vendredi avec le réquisitoire du procureur et les plaidoiries des avocats. (TDG)