Le «génie» Jacques Dubochet honoré à l’UNIL

L’Université de Lausanne a – enfin – célébré son héros! Deux mois après avoir reçu le prix Nobel de chimie des mains du roi de Suède Carl XVI Gustaf, Jacques Dubochet a une nouvelle fois eu droit aux honneurs du côté de Dorigny lundi soir. Dès son entrée dans la salle, l’assemblée lui a offert une belle et longue standing ovation. «C’est impressionnant et très touchant. Aujourd’hui, mes gens sont dans la salle. L’émotion est encore plus forte qu’à Stockholm», a confié le Morgien.

De nombreuses personnalités ont fait le déplacement afin de rendre hommage au scientifique. La rectrice de l’UNIL Nouria Hernandez a d’ailleurs passé plusieurs minutes à énoncer la liste des invités de marque présents. «Je ne crois pas que j’aurais une nouvelle occasion de prononcer de si longues salutations», a-t-elle déclaré avec le sourire.

Une fenêtre sur l'humanité

Tout le monde y est allé de sa petite phrase à l’attention du professeur. Le doyen de la Faculté de biologie et médecine Jean-Daniel Tissot a tout d’abord livré qu’il rêvait d’avoir des étudiants «clones» de Jacques Dubochet. La Conseillère d’Etat Cesla Amarelle a ensuite affirmé que ce dernier encourageait les jeunes à «croire que rien n’est impossible». Et d’ajouter en s’adressant à lui: «Vous avez ouvert une fenêtre sur le monde des molécules et sur l’humanité entière.»

La suite du spectacle a été assurée par Jacques Dubochet en personne, un être composé de «génie» et de «simplicité» comme l’a souligné le Conseiller fédéral Guy Parmelin. Le professeur a tenté tant bien que mal d’expliquer aux novices présents dans l’auditoire sa découverte. Il a réalisé en direct une démonstration de la méthode de vitrification de l’eau qui lui a valu le prix Nobel de chimie. Et une enième fois démontré un sens de l’humour devenu désormais légendaire.

Avant d’offrir à l’Université une des trois médailles reçues en Suède. Et que la rectrice lui rende la pareille en lui donnant – en plus d’une place réservée pour son vélo - la possibilité d’organiser cinq grandes conférences durant les prochaines années. «Ces événements vont certainement permettre de réunir la politique et le savoir scientifique. Des personnes de grande classe feront le lien entre des problèmes sociaux et la science. J’ai déjà quelques idées en tête», a conclu Jacques Dubochet. (TDG)