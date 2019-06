Le contournement de La Tchaux mis à l'enquête

Le contournement est de La Chaux-de-Fonds, en direction de Bâle, est mis à l'enquête publique. L'évitement routier par un tunnel, devisé à plus de 150 millions de francs, permettra de délester le centre-ville de la Métropole horlogère d'une part importante du trafic.

Le tracé du contournement par la route principale H18 est mis à l'enquête publique du 7 juin au 8 juillet 2019, a indiqué jeudi l'Etat de Neuchâtel. L'aménagement constitue l'un des quatre piliers de «Neuchâtel Mobilité 2030», la politique de mobilité élaborée par le Conseil d'Etat et validée par la population neuchâteloise.

Le projet doit apporter une réponse efficace aux problèmes de trafic et à ses nuisances dans le centre historique de la ville de La Chaux-de-Fonds, précise le communiqué. Il contient par ailleurs une avancée entre termes environnementaux.

Plus de 150 millions

La procédure s'inscrit dans la suite des études préalables effectuées dès 2012 et de l'obtention du crédit d'études y relatif en 2016. Le Grand Conseil sera quant à lui sollicité dans la deuxième moitié de l'année 2020 pour un crédit de plus de 150 millions de francs. Les travaux sont planifiés entre 2022 et 2026.

La route principale suisse H18 relie Bâle à La Chaux-de-Fonds sur une distance de 82 km. Ce sont plus de 12'000 véhicules par jour qui devraient emprunter le nouveau tunnel de 1154 mètres à l'horizon de l'année 2025. Au total, le tronçon à construire est long de 1,6 km environ. (ats/nxp)