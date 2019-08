Le château de Colombier tient portes ouvertes

Le château de Colombier (NE) ouvrira ses portes samedi de 9h à 17h pour une grande manifestation avec de multiples démonstrations et activités gratuites. Des tours en char Piranha seront notamment proposés par l'école de recrues d'infanterie 2.

«Cette manifestation représente un important défi logistique et plus de 500 personnes seront engagées sur place le jour J», ont indiqué les organisateurs. Au moins 7000 visiteurs sont attendus. La ligne de tram 215 sera renforcée et des navettes gratuites seront organisées depuis les parkings alentour.

Mur de grimpe

Diverses démonstrations et expositions mêlant armée, police et patrimoine se dérouleront tout au long de la journée. Le château et musée militaire de Colombier ainsi que les vestiges de la villa romaine seront spécialement ouverts au public pour l'occasion.

Un rallye et un mur de grimpe encadré par le centre de compétence du service alpin de l'armée, ainsi que de nombreuses animations (parcours d'agilité, grimage, bivouac) seront proposées aux enfants.

250 recrues à Colombier

La présentation des activités et savoir-faire de l'infanterie sera organisée par l'école de recrues d'infanterie 2, qui compte 250 militaires en service à Colombier, sans compter les professionnels. Les véhicules, équipements et armements actuels seront exposés.

Des tours en char à roues Piranha seront proposés. Fouille de bâtiment, aspects de la vie en campagne, fonctionnement de la citadelle ou encore moyens de transmission seront également présentés.

La police neuchâteloise et le Centre interrégional de formation de police (Cifpol) vont faire notamment une démonstration avec des interceptions de véhicules et du travail avec les chiens de police. Ils présenteront aussi l'évolution des radars, des véhicules et des équipements. De la prévention routière sera réalisée, via de la réalité virtuelle.

Repas chauds et boissons seront servis dans la cour du château par le centre de subsistance de l'armée. (ats/nxp)