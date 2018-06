Le Valais entre déception et soulagement

Déçus, les partisans de la candidature 2026 ont pris acte du refus clair des Valaisans d'organiser les JO d'hiver. Ils ont annoncé officiellement le retrait de la candidature valaisanne.

«Les dés sont jetés. Nous avons pris note du refus de la population à 53,98% de se lancer dans la candidature des JO d'hiver», a indiqué le conseiller d'Etat valaisan Frédéric Favre, devant les très nombreux journalistes réunis à Sion.

Le chef du département du sport a dit les regrets du gouvernement valaisan, qui s'est fortement engagé en faveur de la candidature. Il est toutefois «fier» du taux élevé de participation, preuve d'un «exercice démocratique intense».

«Pour le Conseil d'Etat, une page se tourne après une longue campagne. J'annonce officiellement le retrait du canton du Valais du projet Sion 2026», a conclu Frédéric Favre.

D'autres projets pour Sion

Sion, ville hôte, a refusé la candidature à 60,9%. «Nous en prenons acte. Le résultat de la ville est à l'image de celui des autres cités du canton», a déclaré Philippe Varone, président du chef-lieu valaisan.

L'élu a annoncé le retrait du nom de sa ville du projet et a assuré que la municipalité aller «continuer à assumer d'autres projets de développement».

Analyser les causes de l'échec

«Nous acceptons bien sûr ce résultat démocratique», a déclaré Jürg Stahl. Le président de Swiss Olympic et de l'association pour une candidature olympique suisse constate que le projet, soutenu par le monde politique et économique, n'a pas réussi à convaincre l'électorat valaisan.

Puisque les conditions pour maintenir la candidature ne sont pas réunies, l'association pour une candidature olympique va rendre son mandat à Suisse olympique. «Nous analyserons les causes de l'échec, mais nous estimons que ce n'est pas un désaveu des manifestations sportives», a souligné Jürg Stahl.

Frédéric Favre a invité enfin «tous les partisans et tous les opposants à boire un verre et à discuter d'autre chose». «Je ne crois pas en un Valais divisé», a conclu le conseiller d'Etat PLR.

#Sion2026 Le conseiller d'Etat valaisan Frédéric Favre (@fredofavre) en interview : "J'aurais aimé monter qu'il y a des JO différents" #CHvote

A l'heure de l'analyse de l'échec de Sion 2026, le conseiller aux Etats bernois Hans Stöckli a cité des «raisons internes au canton du Valais», les aspects financiers mais aussi l'image négative des fédérations sportives au sein de la population. «Dans le sport, il y a des gagnants et des perdants. Aujourd'hui, je fais partie de ces derniers», a déclaré le vice-président du comité de candidature dans une interview vidéo.

«Le Valais n'est pas mort»

Barbara Lanthemann, présidente du Parti socialiste du Valais romand, a salué le refus de la candidature de Sion 2026 par le peuple valaisan. Il s'agit d'un vote «sage», a-t-elle déclaré à la RTS. Selon elle, les supporters du projet n'ont pas été en mesure de donner des garanties que les Jeux d'hiver ne conduiraient pas à de nouvelles coupes budgétaires.

L'escrimeuse Sophie Lamon, toujours sur la RTS, a pour sa part exprimé sa grande déception, regrettant que la mobilisation du monde sportif autour de ce projet n'ait pas suffi à convaincre les Valaisans.

«Le Valais n'est pas mort», a déclaré Vincent Riesen, coprésident de la campagne du oui aux Jeux olympiques. «On trouvera d'autres projets pour développer le Valais. On se réconciliera aussi avec nos adversaires et on se réunira autour de nouveaux projets fédérateurs», a-t-il dit à RTS Info.

