Le Prix Nobel vaudois n’a jamais étalé sa science

Le 17 mars 2017, Jacques Dubochet est «de service». Ce jour-là, il est un élu anonyme qui mène à bien sa mission de membre de la sous-commission de gestion du Conseil communal de Morges. Il y a là le municipal, le chef de service, le garde-port et le président de la sous-commission, autant de têtes connues. Le dernier nommé – Giancarlo De Bellis – est aussi dans ses loisirs le «patron» de la Guggenmusik de Bière, discipline dont on parle plus facilement que de la cryo-microscopie électronique à l’heure de l’apéro.

Personne ne se doute un seul instant que l’homme désigné pour rédiger le rapport attestant que tout fonctionne bien au Département des infrastructures et de la gestion urbaine est un futur Prix Nobel. Impossible de leur en faire le reproche puisqu’ils sont un tout petit nombre dans le monde – un noyau d’experts du domaine, peut-être son voisin et sa proche famille – à saisir quelle sommité est Jacques Dubochet dans la vie universitaire.

Secrétaire générale de l’université des seniors Connaissance 3, Patricia Dubois côtoyait depuis longtemps le physicien, responsable du comité bénévoles de la section de Morges, dans les assemblées, «mais sans savoir ce qu’il faisait réellement», avant l’annonce de son prix le 4 octobre 2017, reconnaît-elle volontiers. «Il a toujours montré un intérêt débordant, un enthousiasme, partageant volontiers son carnet d’adresses dont on voyait bien qu’il était très large. Mais tout cela sans jamais étaler ses connaissances.» Sans jamais étaler sa science ni la ramener justement, ce que chacun souligne quand il s’agit d’évoquer ce grand-père cool et truculent, qui fait davantage penser à Maestro, le savant d’Il était une fois la vie, qu’à Albert Einstein.

Il est d’abord un humaniste dans le sens où il s’intéresse aux gens qu’il a en face de lui. Dans son rapport de la commission de gestion, il est à chaque fois question de la qualité des employés, du travail, de l’état d’esprit, là où d’autres font le compte des gommes et des crayons. Il dit son admiration du fontainier, passionné par son métier, et note que «deux requérants d’asile ont été employés à la satisfaction de tous».

Pour l’anecdote, les employés de la voirie se souviennent encore du plaisir – presque enfantin – de ce «gentil monsieur», après lui avoir remis le bonnet aux couleurs de la Ville qu’ils portent en cette fraîche fin de printemps. Ils auront plus tard l’espoir de le voir le porter en décembre à Stockholm, en vain. Jacques Dubochet est aussi un proche des migrants, des initiatives qui se prennent ici et là pour améliorer leur sort sur notre sol. Ce drame humain qu’il n’a paradoxalement jusqu’ici que peu mis en avant lors de ses prises de parole, alors qu’il est de notoriété publique qu’il s’en préoccupe au quotidien.

La poignée de main avec le roi de Suède

«Un inconnu dans la maison», tel pourrait donc être le titre du film dont Jacques Dubochet était le héros avant ce fameux 4 octobre. Jusqu’à cette date, celui qui fera ensuite la une de dizaines de médias s’était contenté de deux apparitions dans le Journal de Morges… dont une dans le Courrier des lecteurs! On le croise au marché, jamais loin du stand du Parti socialiste, au Casino lors d’un débat sur le contournement autoroutier, et même à la COP21 de Paris, où il défile en simple quidam avec le badge des retraités du district de l’association Grands-Parents pour le climat. On est encore loin du plateau de Darius Rochebin ou du Forum des 100, qu’il découvrira sans doute bientôt, encore plus de la poignée de main – les yeux dans les yeux – avec le roi de Suède!

Car le téléphone de Stockholm – que lui et son épouse attendaient secrètement de longue date – a fini par sonner et révéler au grand jour la cryo-microscopie électronique de spécimens vitrifiés, la technique qui permet d’étudier des échantillons biologiques (virus, protéines, enzymes) sans dénaturer leurs propriétés via une «congélation express». Deux mois qui ressemblent – désolé pour le cliché – à un véritable conte de Noël pour le Vaudois, dont le visage solaire à la barbe blanche se glisserait facilement dans le costume rouge. Mais, s’il a laissé son empreinte dans le monde scientifique, reste à savoir ce qu’il va faire des micros ouverts, de cette parole soudainement très écoutée? C’est la feuille blanche qui attend maintenant Jacques Dubochet, lui qui rêve d’écrire un livre, défi qui semble bien plus modeste que celui d’avoir «inventé l’eau froide» mais qu’il lui reste encore à accomplir, de son propre aveu.

