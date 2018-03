Le PLR veut unifier la règle pour le domicile des ministres

Une semaine après les réponses du Conseil d’État sur la situation fiscale de Pascal Broulis, le Grand Conseil est revenu mardi par intermittence sur la question.

Dans une motion, le groupe PLR propose d’unifier les pratiques pour le choix du domicile fiscal des conseillers d’État. Le chef de groupe, Grégory Devaud, a exposé l’idée: «Notre canton est vaste et il n’est pas toujours évident pour un conseiller d’État d’une région périphérique d’allier sa vie familiale, sa fonction et son attachement à sa région.» Souvent, un logement à Lausanne s’impose, vu les spécificités de la charge. Pour qu’il y ait égalité de traitement entre les communes qui perçoivent les impôts, le groupe PLR propose donc une règle unique, applicable à tous les conseillers d’État. Il s’agirait de s’inspirer des pratiques du Conseil fédéral, mises en œuvre depuis 2006. Les conseillers fédéraux qui ne vivent pas dans le canton de Berne paient un tiers à Berne et le reste dans leur canton et commune de domicile. La motion a été renvoyée à l’examen d’une commission.

Les Verts ont également abordé le dossier en proposant de plafonner les frais de transport en voiture, déductibles dans la déclaration d’impôt. En remplacement de Christian van Singer, qui signe la motion mais était absent mardi, le chef de groupe Vassilis Venizelos a développé le texte.

Retards de taxation

Sans faire de lien direct avec la question des frais de transport du ministre des Finances qui fait polémique, l’écologiste rappelle que d’autres cantons ont plafonné ces frais dans l’objectif d’une égalité de traitement avec les contribuables obligés de prendre les transports publics. Là aussi, la motion a été renvoyée à une commission. Lors de cette même séance, la gauche a fait allusion à la situation fiscale de la conseillère nationale Isabelle Moret, dont la taxation définitive a sept ans de retard. Deux interpellations des socialistes (Valérie Induni) et d’Ensemble à Gauche (Jean-Michel Dolivo) ont été lues. Toutes deux s’inquiètent des taxations tardives et des délais de prescription. Ils se demandent ce que cela coûte à l’État.

Enfin, en réponse à une question orale de Jean-Michel Dolivo sur l’expertise qui viendra compléter le contrôle fiscal de Pascal Broulis, Nuria Gorrite n’a pas exclu qu’une équipe d’experts puisse faire le travail. La procédure pour élaborer ce mandat est encore en cours: «L’important, a précisé la ministre, est d’allier compétence et indépendance.» Les conclusions de cette expertise seront publiques. (TDG)