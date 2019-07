Le Chasseral et l'Auberson copieusement arrosés

Certaines régions de Suisse ont enregistré de fortes précipitations depuis vendredi après-midi. En Suisse romande, le Chasseral (BE) a été la zone la plus arrosée avec 106 mm de pluie, suivi de L'Auberson, dans le Jura vaudois (101 mm), et Bex (VD) (99 mm).

Au niveau suisse, c'est Altenrhein (SG) qui tient la corde, avec 117 mm de pluie, indique meteonews dans un communiqué diffusé lundi. Les fortes précipitations dues aux orages qui ont éclaté vendredi et samedi ont arrosé inégalement le territoire.

Certaines régions du Valais, des Grisons ou du sud du Tessin n'ont ainsi pratiquement pas enregistré de pluies. Les averses ont réduit la sécheresse qui sévit en de nombreux endroits, constate cependant meteonews. Les prochains jours, ensoleillés mais pas caniculaires, devraient voir peu de nouvelles pluies.

Les feux d'artifice des 31 juillet et 1er août pour la fête nationale devraient toutefois pouvoir se tenir dans la plupart des cantons, pense meteonews.

Déficit d'eau pas comblé

Pour l'Union suisse des paysans (USP), le besoin de pluie était criant, les précipitations des derniers jours ont en ce sens certainement été bénéfiques pour les cultures. Mais elles ne suffisent en aucun cas à combler le déficit d'eau dans le sol et notamment dans les nappes phréatiques.

La sécheresse de cette année n'est toutefois pas comparable à celle de l'an passé. La plupart des cultures n'en ont pas trop souffert, mais les maraîchers ont dû augmenter les arrosages, ce qui a renchéri les coûts de production. (ats/nxp)