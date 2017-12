La justice vaudoise vise un présumé djihadiste

Nos confrères de 20 minutes en parlent comme d’un curieux cadeau de Noël: être pris pour un djihadiste. Dans son édition de vendredi, le quotidien décrit l’arrestation par la police cantonale vaudoise d’un ressortissant français, le 23 décembre dernier, sur une aire d’autoroute près d’Aubonne. L’homme de 37 ans, d’origine marocaine et établi à Annemasse, aurait été emmené au poste, à Lausanne, avec sa femme et ses trois jeunes enfants, puis interrogé pendant plus de huit heures. Tout cela pour être relâché le jour même. Décrit comme un ancien employé des CFF récemment licencié, il promet de porter plainte.

S’agit-il d’une méprise? Si l’affaire comporte plusieurs zones d’ombre, elle se trouve désormais entre les mains de la justice. «Au niveau cantonal, cette personne fait l’objet d’une enquête ouverte d’office et sur plainte pour menaces et tentative de contrainte, dirigée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne», déclare en effet Maria Giannattasio, procureure chargée de ce dossier. Elle confirme l’interpellation du 23 décembre, qui a été effectuée sur la base d’un mandat d’amener. L’homme a bien été entendu, tant par la police que par le ministère public, mais les conditions d’une mise en détention avant jugement n’étaient pas réunies, selon les précisions de la magistrate.

????DESACTIVADA la alerta por la presencia en el norte de Cataluña de un presunto terrorista islámico dispuesto a perpetrar un atentado.

Esta persona está ya fuera de territorio español.

Confía en fuentes oficiales. — Policía Nacional (@policia) 21 décembre 2017

Sur la nature des menaces et de la tentative de contrainte, la procureure ne donne par contre aucun détail. Dans son article, 20 minutes relève, pour sa part, que la police espagnole a lancé une alerte, le 21 décembre, concernant la présence en Catalogne d’un terroriste prêt à commettre un attentat. L’alerte avait été levée le jour même sur Twitter. Selon le djihadiste présumé cité par 20 minutes, deux policiers seraient ensuite venus d’Espagne pour l’interroger à son domicile en France et auraient déclaré que l’affaire était close.

Contactée pour confirmer ces éléments, la police espagnole n’a pas donné suite à nos questions dans l’immédiat. L’Office fédéral de la police (FedPol) confirme toutefois avoir informé les polices espagnole et française du fait que la personne se trouvait alors à l’étranger, après que des menaces ont été mises au jour par la police cantonale vaudoise.

«La personne en question a proféré des menaces laissant penser qu’elle pourrait être dangereuse, explique Cathy Maret, porte-parole de FedPol. Elles étaient suffisamment sérieuses pour que la police cantonale vaudoise procède à des vérifications auprès de cette personne, comme c’est la procédure habituellement.» Les CFF ne font, quant à eux, aucun commentaire sur l’affaire et ne confirment pas avoir compté ou non la personne interpellée parmi leurs employés. (TDG)