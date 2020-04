La foi ne sauve pas le pédophile de la prison

Il avait reçu le surnom de «pédophile, ou pervers, de Gland». Dans cette commune de la Côte, l’ancien gérant de fortune avait abusé d’une enfant de 11 ans en 2011. Un portrait-robot avait facilité son arrestation. Des enfants qu’il tentait d’aborder dans des piscines publiques genevoises, où il se présentait comme un contrôleur de l’hygiène, l’avaient reconnu. Il s’en était aussi pris à une fillette de 7 ans à Genève, en 2007, en se faisant passer pour un médecin. Ces agressions lui ont valu d’être condamné en 2014, après un premier procès en décembre 2013, à une peine de 10 ans de prison assortie d’un internement.

Demande de liberté

Dans sa cellule des Établissements de la plaine de l’Orbe (EPO), il a atteint les deux tiers de sa condamnation en avril 2019. Il a présenté l’an dernier une demande de liberté conditionnelle. Cela impliquerait l’annulation de la mesure d’internement qui s’applique une fois la peine purgée afin d’éviter une récidive.

Dans un arrêt publié au début du mois d’avril 2020, le Tribunal cantonal a répondu par la négative. Selon les juges, «il n’est absolument pas possible de retenir, en l’état, que le pronostic serait favorable et que le recourant se conduirait bien en liberté. La sécurité publique n’est manifestement pas garantie et la protection de l’un des biens juridiques les plus précieux, à savoir l’intégrité psychique et sexuelle des enfants, doit primer.»

Le condamné septuagénaire est gravement malade et souffre en outre de «troubles sévères de l’érection». C’est selon lui un premier argument lui permettant d’affirmer qu’il ne présente plus de dangerosité en vue d’éventuels actes pédophiles. L’autre, c’est son évolution spirituelle, la foi qui lui est venue au cours de son incarcération. De son propre avis, «il a compris le bien et le mal et trouvé la foi, ce qui lui permet d’estimer son risque de récidive à zéro».

Soutien d’un aumônier

L’aumônier des EPO est même venu au secours du pédophile lors d’une audience, en octobre 2019, au Tribunal de Nyon. D’après l’homme d’Église, «la spiritualité du condamné n’est pas superficielle». Il ajoute que le condamné «avait exprimé des regrets, des remords, voire de la honte relativement aux actes pour lesquels il avait été condamné et avait estimé qu’il avait de plus en plus pris conscience de la gravité de ses gestes». L’aumônier a en outre déclaré qu’il ferait confiance dans beaucoup de domaines au condamné, «vu sa capacité de réflexion et de gestion de sa personne».

Un autre témoignage favorable est venu de l’ex-compagne du pédophile, mère de leurs deux enfants. Elle a affirmé «avoir remarqué un changement chez ce dernier depuis son incarcération, en ce sens qu’il était plus à l’écoute et manifestait plus d’empathie». Selon elle, le condamné avait «de tout temps été très proche de ses enfants» et «ils appréciaient échanger avec leur père». Un ami, avocat à la retraite, a de son côté constaté «une évolution très positive du condamné depuis son incarcération». Selon lui, il semble «avoir atteint une certaine maturité et une paix intérieure».

L’avis des juges cantonaux, fondé sur des analyses de psychiatres et de responsables pénitentiaires, se situe à l’opposé: «Si le condamné reconnaît les délits dont il est accusé, il continue à récuser la qualification de certains d’entre eux de «viol» et persiste à chercher des éléments de compréhension de ceux-ci dans des événements contextuels et dans un trouble personnel qu’il estime résolu grâce aux convictions religieuses qu’il dit avoir découvertes au cours de son incarcération.»

Risque élevé

Les magistrats prennent aussi en compte le rapport d’un expert, remis le 29 mars 2019, selon lequel le risque de récidive d’actes pédophiles demeure considérablement élevé même si l’état de santé du condamné atténue sa dangerosité. Son avocat n’a pas souhaité s’exprimer dans l’immédiat au sujet d’un éventuel recours au Tribunal fédéral.