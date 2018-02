La Fête du froid attire toujours plus à La Brévine

La Vallée de La Brévine (NE) a célébré samedi la 7e édition de la Fête du froid. Lancée en 2012 pour marquer le 25e anniversaire du record suisse de -41,8 degrés, la manifestation a permis au public de découvrir une série d'animations qui s'articule autour du froid.

Centre névralgique de la fête, le Lac des Taillères a accueilli un «village du froid», composé d'une vingtaine de chalets, où brûlaient deux grands feux. Des sculptures sur neige ou sur bois et des balades en traîneaux étaient proposées aux visiteurs. Les organisateurs se réjouissent d'une fréquentation en hausse, 4000 à 5000 personnes contre environ 3000 lors des précédentes éditions.

-15 degrés durant la nuit

Descendu à -15 degrés durant la nuit de vendredi à samedi, le mercure indiquait -3,5 degrés durant la journée. La météo s'est révélée changeante «sous un ciel plus ou moins gris», a précisé à l'ats Jean-Daniel Oppliger, membre du comité d'organisation. Des flocons de neige sont tombés en matinée, et des rayons de soleil ont percé par moments la couche nuageuse.

La «snow party» programmée n'a cependant pas pu avoir lieu, à cause du manque de neige. Mais les balades avec des chiens de traîneaux ont connu un grand succès, tout comme les virées en calèche. En soirée, après l'apéritif et le repas, un feu d'artifice était prévu à 22 heures.

«Sibérie de la Suisse»

C'est le 12 janvier 1987 que la température la plus basse a été enregistrée à La Brévine: -41,8 degrés. Jusqu'à présent, le record est loin d'avoir été égalé cet hiver. Les températures les plus basses de la saison avoisinaient les -28 degrés, selon Jean-Daniel Oppliger.

L'objectif des autorités communales et des responsables du tourisme neuchâtelois est de faire de la «Sibérie de la Suisse» une attraction. Le froid doit devenir un produit d'appel. Les organisateurs souhaitent que la fête rayonne au-delà du canton de Neuchâtel et attire un plus large public. (ats/nxp)