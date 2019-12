L'opération Coeur à Coeur débute samedi à Sion

L'opération Coeur à Coeur prendra ses quartiers à Sion dès samedi. Trois animateurs enfermés dans un studio de verre se relaieront au micro de La Première durant sept jours et six nuits pour récolter un maximum de dons en faveur des enfants.

Les organisations suisses de protection de l'enfance recensent chaque année 30'000 à 50'000 enfants victimes de maltraitance. L'opération Coeur à Coeur parle de ces situations «souvent invisibles» et brise les tabous, expliquent la RTS et la Chaîne du Bonheur, organisateurs de cette récolte de dons.

L'argent récolté permet notamment de financer des projets dans des foyers d'accueil. L'an dernier à Lausanne, une somme record de 1,5 million de francs a pu être récoltée après 147 heures d'antenne en direct. Les dons peuvent être faits via le site internet ou l'application de Coeur à Coeur, par téléphone, TWINT ou grâce à la tirelire qui se trouvera à l'angle du studio.

Au marché de Noël

A Sion, le studio de verre, emblématique de l'opération, s'érige au coeur du marché de Noël, sur la Place du Midi. Tania Chytil, productrice de RTS Découverte, Philippe Martin, animateur et producteur sur Option Musique, et Jonas Schneiter, qui participe à l'opération depuis son lancement en 2016, s'y enfermeront du 14 décembre à 19h00 au 20 décembre à la même heure.

Le trio se relaiera sept jours et six nuits au micro de RTS La Première. Il sera rejoint sur les réseaux sociaux par l'humoriste Bruno Peki, le dernier-né du stand-up romand.

De nombreuses personnalités rejoindront le studio, comme la chanteuse et musicienne Erika Stucky, l'humoriste Frédéric Recrosio, l'auteur-compositeur Nicolas Fraissinet ou encore la conseillère nationale Lisa Mazzone. Diverses animations sont prévues, dont une «silent party» le 19 décembre qui fera danser les plus valeureux devant le studio de 21h00 à 23h00.

Sept radios régionales

Après trois années programmées sur Option Musique, Coeur à Coeur sera diffusée pour la première fois sur La Première. «La RTS a décidé d'offrir la plus grande visibilité possible pour défendre une cause importante et peu traitée dans les médias», explique Jean-Luc Lehmann, chef du projet.

L'opération sera relayée dans toute la Suisse romande grâce au soutien de sept radios régionales: LFM, RJB, RFJ, RTN, Radio Chablais, Radio Fribourg et Rhône FM. Retrouvez plus d'infos sur la page dédiée à cette bonne cause. (ats/nxp)