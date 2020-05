L’efficacité des masques chinois remise en question

Il y a d’abord eu la pénurie. Puis les masques fabriqués en Chine sont arrivés. Par millions dans des avions. Les pharmacies ont refait leurs stocks, de nouveaux fournisseurs sont apparus, l’armée a distribué le précieux sésame aux grands distributeurs. Mais comment s’assurer que le matériel reçu est efficace, alors que plusieurs pays (Pays-Bas, Espagne, Finlande) ont récemment signalé des problèmes? Deux laboratoires romands testent depuis deux mois ces protections sur demande de clients en proie au doute. Leur verdict? Une partie importante des masques venus de Chine mis au banc d’essai ne sont pas adaptés.

Depuis mars, le laboratoire genevois Toxpro, associé à l’institut Unisanté, un centre universitaire de médecine générale basé à Lausanne, teste les masques FFP2 (filtrants) sur demande de professionnels des soins mais aussi d’entreprises ou de services étatiques, suspicieux à l’égard de la qualité de leurs masques. «À la base, j’ai été contacté par la centrale d’achat d’une pharmacie, raconte Vincent Perret, directeur de Toxpro. Elle s’étonnait du certificat douteux d’un lot de masques.»

Unisanté a ainsi examiné une cinquantaine de masques différents, 26 pour son collègue genevois. Les deux entités se partagent le travail: Toxpro se charge de vérifier l’adéquation du masque sur le visage d’une personne et Unisanté teste l’efficacité de filtration aux particules fines.

Trop petits

Or, dans leurs analyses, les spécialistes ont pu constater que la grande majorité des FFP2 testés venus de Chine, seul fournisseur du moment, posent problème.

Leur forme n’est pas conventionnelle, rapporte le laboratoire genevois. «Ils sont trop petits et l’arête du nez ne correspond pas aux standards européens, alors que le serrage derrière les oreilles n’est parfois pas suffisant, rapporte Vincent Perret. Ces masques passent le test du filtre dans la moitié des cas, mais presque aucun ne passe celui de l’adéquation morphologique.»

Conséquence: le facteur de protection – habituellement de 100 pour un masque adapté – n’est que de 2 à 4 pour la plupart des masques chinois, constatent les laboratoires. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des masques FFP2, selon ces spécialistes.

Où atterrissent ces masques potentiellement problématiques? Difficile à dire, puisque les laboratoires ne fournissent pas les noms des entités venant faire tester leur matériel, ni celui de leurs fournisseurs. Par ailleurs, certains utilisateurs ne remarquent tout simplement pas les défauts de protection.

Ce que l’on sait, c’est que des masques à l’efficacité douteuse – FFP2 mais aussi chirurgicaux – ont été retrouvés dans le milieu médical et dans les pharmacies. Député et pharmacien, Thomas Bläsi est tombé sur des masques qui semblaient de mauvaise qualité: «J’ai reçu au moins trente propositions de vente de produits que je n’ai évidemment pas achetés. Des hommes ont même débarqué dans mon commerce avec un bac rempli de masques sous vide. J’ai appelé la police.» Le député va d’ailleurs déposer une question écrite au Grand Conseil, afin de savoir comment Genève va éviter que des masques provenant de lots défectueux en Europe débarquent sur son territoire.

Une doctoresse, qui a acheté plusieurs milliers de masques chirurgicaux pour ses patients sur internet auprès de l’entreprise m3, nous précise: «On a vite remarqué qu’ils étaient plus petits que ceux qu’on a habituellement. Et la barre qui est censée s’adapter au nez n’est clairement pas adaptée. On les a tout de même gardés car il est important que nos patients soient protégés, même si ce n’est pas optimal.»

Les importateurs contactés par la «Tribune de Genève», dont l’armée suisse (qui teste les masques qu’elle a commandés dans son laboratoire de Spiez), nous assurent que leur matériel a été vérifié et qu’ils n’ont pas relevé de problèmes particuliers. Le groupe immobilier m3 indique respecter toutes les normes et les dérogations mises en place depuis la crise. Il précise que ces dernières autorisent exceptionnellement de ne pas prendre en compte les différences morphologiques. «Les gammes de taille n’existent pas sur les masques chinois KN95, explique Fabrice Eggly, directeur de la communication du groupe. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons développer prochainement une production locale, à Genève et en France, qui nous permettra d’être souverains et de ne plus dépendre totalement d’un pays tiers où les standards de morphologie ne sont pas identiques.»

Nombreux cas signalés

Chez Swissmedic, 80 cas de masques potentiellement non conformes ont été annoncés. «C’est beaucoup par rapport à une période normale, mais tout est exceptionnel avec le coronavirus», indique le porte-parole, Lukas Jaggi. Celui-ci précise que c’est au distributeur de s’assurer de la qualité des masques qu’il vend. Des tests ne sont pas effectués systématiquement lors de l’arrivée du produit en Suisse. «Ce n’est qu’en cas de dénonciation pour défauts de masques chirurgicaux que nous procédons à des vérifications», précise le porte-parole.

Pourquoi ces défauts sur certains lots, alors que d’autres sont de très bonne qualité? «En Chine, de nombreux nouveaux producteurs ont émergé face à la pénurie, explique David Vernez, chef du Département SantéTravail - Environnement chez Unisanté. Certains n’avaient parfois pas d’expérience dans ce type de matériel et travaillaient auparavant dans le textile, par exemple.»

Or, comme il n’existe pas d’organisme d’essais notifiés en Suisse, les nouvelles entreprises se certifient ailleurs en Europe. Pour les masques chirurgicaux, l’entreprise peut même s’autocertifier. Mais le fameux tampon CE ne garantit pas une qualité linéaire, d’autant plus que les contrôles ont été allégés face la pénurie. «Même chez un fabricant certifié, il peut y avoir des variations, précise David Vernez. Il peut être amené à changer un matériau s’il y a pénurie. Il peut donc y avoir un lot tout à fait correct, puis le prochain sera mauvais. Aucun acheteur n’est à l’abri. Pour les importateurs, mieux vaut donc se fournir chez des entreprises qui étaient là avant la pandémie.»

À Genève aussi, des produits aux certifications douteuses ont été constatés. «J’ai vu de tout! J’ai même retrouvé des lots entiers où les masques n’étaient pas tous identiques, remarque Vincent Perret. La leçon que nous retiendrons de cette crise, c’est qu’il faut un organe officiel de test pour la Suisse.»

Du côté des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), on indique qu’en cas de doute sur la qualité d’un produit ou si le fabricant n’est pas connu, un audit de qualité est demandé à la Société générale de surveillance (SGS) avant expédition. Ceci n’empêche pas d’avoir tout de même des mauvaises surprises: «Oui, nous avons reçu un lot de masques défectueux, précise Nicolas de Saussure, porte-parole de l’institution. Ce problème était dû à un défaut de fabrication.» Le lot a été repris par le fournisseur et remplacé.