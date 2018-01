Kindercity ouvrira ses portes à Y-Parc en mai 2019

«Kindercity qui se réalise, c’est une nouvelle extraordinaire.» Le syndic d’Yverdon-les-Bains, Jean-Daniel Carrard ne mâche pas ses mots pour qualifier la concrétisation d’un centre ludo-éducatif et d’un bâtiment de services à Y-Parc. Un projet suspendu à un prêt cantonal sans intérêts de 5 millions de francs, accordé mercredi par le Conseil d’État. Un montant financé à parts égales par les budgets cantonal et fédéral de la politique régionale. «On est très content et soulagé», lâche Jean Christophe Gostanian, créateur avec son épouse, Sandrine, du concept Kindercity, né en 2004 à Zurich. Soit un espace interactif visant à présenter les sciences aux enfants et à leurs parents, grâce à des expositions sponsorisées par les acteurs de la région, entreprises ou institutions.

«Ces prochaines semaines nous allons finaliser l’achat du terrain (propriété de la Ville, de l’ECA et du Canton), puis nous démarrerons le chantier en mai. Le complexe ouvrira ses portes en mai 2019», détaille Jean Christophe Gostanian. Avec un objectif de 100 000 visiteurs par an, le Kindercity yverdonnois représente un projet majeur pour la région. «Ce sera le seul centre de cette nature en Suisse romande, c’est une chance pour Yverdon. Et cela va renforcer l’attrait d’Y-Parc», souligne le conseiller d’État Philippe Leuba, en charge du département cantonal de l’Économie, de l’Innovation et du Sport.

Un complexe de 14 400 m2

Devisée à 65 millions de francs (dont 60 millions de fonds privés), la «cité des sciences» Kindercity comprendra deux bâtiments reliés par un atrium. Le tout s’étalant sur une surface de 14 400 m2. Le bâtiment accueillant le centre ludo-éducatif se dressera sur trois étages. Le rez-de-chaussée hébergera cinq salles de cinéma alors que les étages seront dédiés aux expositions pour les enfants de 0 à 12 ans et leurs parents. Le second bâtiment, de six étages, comprendra notamment un food court avec des restaurants et une Coop, un fablab, un espace de coworking, un fitness ou encore des cabinets médicaux. Dans les étages se trouveront aussi les services administratifs d’Y-Parc, le centre régional d’orientation scolaire et professionnelle, l’entreprise de placement Synergie et la Fondation Jobtrek, visant l’insertion professionnelle des jeunes. «Notre but est de créer des synergies entre ces différentes entités», souligne Jean Christophe Gostanian.

Le complexe, qui amènera la création d’environ 250 postes, induira plusieurs investissements pour la Ville. «Nous devons désormais adapter le secteur à ce projet d’envergure. Nous allons prochainement lancer un appel d’offres pour la création d’un parking mutualisé, mais cela ne va pas s’arrêter là. Avec Kindercity couplé à l’implantation d’Incyte et de Sylva, ça va être chaud ces prochains temps à Y-Parc», sourit Jean-Daniel Carrard. (TDG)