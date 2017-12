Ils proposent un service cinq étoiles aux Lausannois

Ils ont 28 et 37 ans et n’ont pas froid aux yeux. Les deux entrepreneurs Thomas Gassoul et Benoît Venet viennent de lancer Insiders, une toute nouvelle application spécialement destinée aux Lausannois. Le but? Offrir un service à la demande pour se faire livrer n’importe quel produit dans un laps de temps réduit. Du chocolat, un petit-déjeuner, un bouquet de fleurs, une bouteille de champagne, un cigare ou une pizza… Tout (ou presque) est disponible dans l’heure en quelques clics.

Lancée il y a deux semaines, l’application Insiders (comprenez par-là «les initiés», ceux qui sont dans la confidence) a été utilisée une petite trentaine de fois. Pour l’heure, 80% de l’activité se limitent à la livraison de produits, principalement de la nourriture. Mais pas question pour les deux hommes de proposer uniquement à leurs clients des plats provenant de restaurants. Car l’idée ici est d’étendre leur offre au maximum pour répondre aussi à des demandes spéciales. D’où, comme ils l’appellent, le concept de «conciergerie 2.0».

Vous avez oublié vos clés ou désirez remettre des documents importants? Ils vont tout faire pour s’en occuper rapidement. «De nos jours, les gens sont plus à l’aise avec les achats en ligne et ils n’ont plus beaucoup de temps. Ils travaillent de plus en plus. On voulait répondre à un besoin et rendre service à des habitants que l’on côtoie quotidiennement.»

Rencontre au Beau-Rivage

Le projet est donc d’offrir à un large public un service «de luxe», habituellement réservé aux clients aisés des hôtels de haut standing. C’est d’ailleurs de là qu’est née l’idée. Il y a six ans, les deux Français se rencontrent au Beau-Rivage Palace, à Lausanne. Employés comme concierges, ils font tout leur possible pour satisfaire les clients à l’aide de petites attentions et pour répondre à «toutes les demandes». Aller chercher un plat spécial dans un restaurant, apporter du courrier, se rendre à la pharmacie… En résumé, se plier en quatre pour leur faire passer un séjour sans le moindre faux pas.

L’automne de l’année passée toutefois, tous les deux démissionnent. Fraîchement papa, Benoît Venet veut se mettre à son compte. Thomas Gassoul désire, lui aussi, découvrir d’autres horizons. Lors de ses différents voyages, d’ailleurs, il remarque à quel point à Paris, New York, Londres et Bali, la «conciergerie 2.0» fait un tabac. L’idée de faire pareil ici commence alors à germer chez les deux anciens collègues. «Pour nous, c’était important de créer quelque chose, d’être à notre petite échelle des entrepreneurs du changement.»

Après quelques mois de réflexion, la décision est prise de se lancer pour de bon dans l’aventure. Ensuite, tout va très vite. La Sàrl est créée, le cadre fixé et les locaux trouvés. En septembre dernier, grâce à une campagne de financement participatif, ils obtiennent 15'000 francs en un mois seulement.

Onze francs la livraison

Aujourd’hui, Thomas Gassoul et Benoît Venet travaillent d’arrache-pied dans leur bureau au sein de l’espace de coworking Gotham, à Lausanne. Ils font appel à une douzaine de livreurs qui se déplacent à vélo, à pied ou en voiture, des étudiants ou des salariés qui voudraient arrondir leurs fins de mois et rentabiliser leur temps libre.

La livraison coûte 10fr.99 jusqu’à 2 kilomètres (puis 65 ct. par kilomètre supplémentaire). La facture baisse d’environ 2 fr. dans le cas d’une commande auprès de l’un des quarante commerces partenaires. Et si, pour le moment, l’application couvre Lausanne et environs, les deux ambitieux pensent déjà à l’avenir en assurant qu’elle sera très prochainement aussi présente dans d’autres grandes villes de Suisse, comme Genève et Zurich. (TDG)