Ils avouent avoir braqué de la Banque cantonale

Les forces de l'ordre ont mis la main sur deux personnes soupçonnées d'être les auteurs du braquage de la Banque Cantonale de Fribourg à Attalens, le 10 janvier dernier.

Les brigands avaient menacé les employés et un client de l’établissement à l’aide d’une arme de poing avant d’emporter plusieurs dizaines de milliers de francs. Malgré l’intervention rapide et conséquente de patrouilles fribourgeoises et vaudoises, ils n’avaient pas été interpellés.

Suite aux investigations entreprises, les polices cantonales vaudoise et valaisanne ont procédé à l’interpellation de deux hommes âgés de 32 et 30 ans, originaires respectivement du Kosovo et de France. Une partie du butin a été retrouvé lors des différentes perquisitions effectuées.

Auditionnés en présence d’un avocat, les auteurs présumés ont avoué leur forfait. Ils seront dénoncés au Ministère Public. Au terme des opérations de police, ils ont été placés en détention préventive.