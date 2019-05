Il écoule pour 180'000 francs de faux billets

Il s'agirait d'une des plus grosses affaires de fausse monnaie de ces dernières années en Suisse: la police fédérale a découvert un demi-million de francs falsifié entre 2006 et 2018, dont un tiers environ était le fait d'une seule personne qui produisait les faux billets dans sa cave.

«La piste est devenue sérieuse dès le moment où la police cantonale valaisanne a interpellé un individu qui, lors d'une audition, a dit connaître une personne qui produisait des faux billets dans une cave», a déclaré Anne-Florence Débois, porte-parole de fedpol, au «19h30» de la RTS.

Cela concerne plus de 180'000 francs de faux billets fabriqués en trois ans et disséminés essentiellement à travers la Suisse romande, selon la RTS. «C'était un individu isolé qui était aussi actif dans du trafic de stupéfiants et c'est surtout lors de petits achats dans des endroits où on paie facilement en cash qu'il écoulait sa fausse monnaie», précise la porte-parole.

Confondu par son ADN, ce «Farinet moderne» a été condamné à quatre ans et demi de prison, toujours selon la RTS. (ats/nxp)