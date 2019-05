Il agresse un chauffeur et diffuse la vidéo en ligne

La police fribourgeoise a interpellé deux suspects dont l'un a explicitement agressé un conducteur de bus, en mars dernier.

Vendredi 29 mars 2019, vers 15 heures, au terminus d’une ligne TPF dans le quartier du Schoenberg à Fribourg, un passager, voyageant sans titre de transport et redoutant un contrôle, a sans autre raison apparente insulté et agressé physiquement le chauffeur du bus. Une partie de la scène a été filmée par un autre occupant du bus, lequel connaissait et accompagnait l'agresseur présumé.

Les comparses avaient pris la fuite et n’avaient pas été interpellés dans l’immédiat.

Suite à la plainte déposée par la victime, âgée de 55 ans, les investigations entreprises par la Police cantonale ont permis d’identifier les deux individus, âgés respectivement de 23 et 19 ans. Auditionnés, ils ont reconnu les faits.

La séquence vidéo de l’agression a, entre autres, été diffusée via les réseaux sociaux.

Les auteurs présumés seront dénoncés à des degrés divers à l’autorité compétente.