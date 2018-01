Habitants d'Orsières évacués à cause de la tempête

Le risque d'avalanche élevé en Valais à cause de la tempête Eleanor/Burglind a entraîné une seconde évacuation jeudi, après celle des Mayens de Conthey la veille. Environ 90 personnes ont dû quitter leurs chalets dudit Plateau de la Neuve, secteur du village orsiéren de La Fouly.

Dans le détail, 87 personnes ont dû évacuer La Fouly, pour la plupart des propriétaires de résidences secondaires, a précisé Joachim Rausis, président de la commune d'Orsières, confirmant une information du Nouvelliste. Quatre autres ont dû quitter le hameau du Clou et sept autres Ferret, aussi à cause du risque d'avalanche.

L'atmosphère devait être quelque peu étrange à La Fouly jeudi après-midi. Alors que des dizaines de personnes forcées d'évacuer et d'abréger leurs vacances s'en allaient par la route, les remontées mécaniques continuaient de tourner à plein régime, sur un versant qui n'était pas menacé par les coulées. A la fin des années 1990, une avalanche sur le Plateau de la Neuve avait emporté sept chalets.

Selon M. Rausis, l'ordre d'évacuation durera «jusqu'à nouvel avis». Deux routes situées sur la commune d'Orsières sont par ailleurs coupées par des avalanches, a-t-il ajouté. Il s'agit des routes menant au village de Verlonnaz et reliant Champex et les Valettes.

Des vallées isolées

Les vallées haut-valaisannes de Saas, du Lötschental, de Conches et la région de Loèche sont en partie coupées du monde, par endroit depuis la mi-journée ou même avant, selon la police cantonale. De multiples tronçons de route sont condamnés à cause de dégâts provoqués par la tempête Burglind ou de coulées.

Dans la vallée de Conches par exemple, environ 4000 personnes sont isolées, a affirmé à l'ats un responsable de l'office du tourisme d'Obergoms. Pour moitié environ, il s'agit d'habitants, et pour moitié de vacanciers.

Outre les avalanches et les glissements de terrain, la pluie inquiète les forces de l'ordre: ces dernières ont dû déjà intervenir dans des dizaines de caves à cause d'inondations. Certains torrents ont aussi débordé, mais le Rhône est lui hors de danger. Par endroits, la pluie dure depuis 24 heures. En conséquence, les autorités valaisannes lance un appel à la prudence. «Les randonnées en forêt et hors des zones habitées sont fortement déconseillées», informe la police. «Des glissements de neige et de terrains peuvent être attendus. Les mesures de sécurité temporaires sont ainsi être maintenues», précise-t-elle. (ats/nxp)