En route pour l'égalité des sexes

Un millier de motardes et de motards ont défilé dimanche après-midi à Genève à l'appel de l'association «Toutes en Moto TEM CH». Les femmes étaient en tête de ce cortège qui visait à défendre l'égalité entre les sexes et à soutenir les femmes dans le besoin.

Partis de Satigny (GE), les motards ont paradé moteurs vrombissant jusqu'au Pont du Mont-Blanc. Ils ont fait demi-tour devant l'Horloge fleurie avant de repartir en direction de Satigny. Très étalé, le cortège a bloqué la circulation pendant une vingtaine de minutes.

Il y avait des motos de toutes les tailles, allant du simple scooter au drugster, en passant par le quad et le side-car. Quelques pilotes ont profité de la route dégagée pour faire chauffer leurs moteurs.

Fondée en 2013, «Toutes en Moto TEM CH» organise chaque année une journée de soutien en faveur des femmes dans le besoin. Les bénéfices de l'édition 2019 iront principalement à l'association S-Endo qui aide les femmes touchées par l'endométriose.

Déjà en 2018, elles avaient paradé à Genève:

L'association «Toutes en Moto TEM CH» est ouverte à tous: femmes et hommes, a précisé sa présidente Melinda Steinberg. Cette motarde constate qu'il y a d'ailleurs de plus en plus de femmes qui pratiquent la moto. Elle s'en réjouit. (ats/nxp)