En bambou, inox ou comestibles, les pailles abordent leur révolution

«Miam, je vais manger ma paille.»

Notre test

Nous avons sélectionné quatre types de pailles comestibles composées d’ingrédients différents: à base de farine de riz, de fibres de pomme, de sucre (de la marque Okapai) et celle en pâte (Noodle Straws).



À l’unanimité, la version à base de farine de riz a remporté tous les suffrages. Longue d’environ 20 cm et d’un diamètre de 6 mm, elle se rapproche le plus de son homologue plastique, en étant toutefois plus rigide.



Déclinée en trois couleurs, elle devient translucide avec le liquide, lui donnant un aspect ludique.



Elle ne ramollit pas non plus dans le liquide. Si on la coupe en deux, elle peut en revanche devenir tranchante. Mieux vaut éviter de la donner à des enfants.



Le diamètre de 3 mm du modèle en fibres de pomme a été jugé un peu trop petit, ressemblant à celui qui accompagne les jus en berlingot.



Un léger goût d’acidité de la pomme est apparu en bouche après plusieurs utilisations. Mais elle résiste bien dans le verre sur la durée.



La version sucre a été testée parfumée (fraise, citron vert) et neutre. Le goût légèrement chimique de la fraise n’a pas convaincu tous les palais, mais les becs à bonbon ont apprécié de pouvoir croquer dedans. Idéale pour un goûter d’anniversaire d’enfants. C’est celle des quatre qui s’est le plus vite ramollie.



La déclinaison neutre s’est mariée avec un choix plus large de boissons mais n’a pas été jugée très agréable en bouche.



La paille en pâte a divisé les testeurs pour son diamètre, estimé trop gros pour certains mais agréable pour d’autres. On devine, forcément, le goût de la pâte en bouche, mais elle reste ferme longtemps. Et elle plaira aux véganes, puisqu’elle ne contient pas d’œuf.





www.okapai.ch



www.lapailleverte.ch