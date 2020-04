Ecole: les cantons dévoilent leur concept

Le Conseil fédéral a confirmé mercredi que les enseignants des degrés primaire et secondaire pourront à nouveau donner cours en classe. L'Office fédéral de la santé publique a élaboré des instructions pour les plans de protection. Petit tour d'horizon des cantons.

A Genève, de retour à mi-temps le 11 mai

Les élèves genevois retourneront à l'école à mi-temps, le matin ou l'après-midi, à partir du 11 mai. La mesure s'appliquera pendant deux semaines au primaire et quatre semaines au niveau du cycle d'orientation. Les classes du primaire et du cycle d'orientation seront partagés en demi-groupes. Au niveau du primaire, le service d'accueil minimum restera en place jusqu'à la reprise totale, prévue le 25 mai.

Au cycle d'orientation, la reprise à mi-temps sera alternée chaque semaine, afin de permettre aux deux groupes d'avoir suivi les mêmes cours sur la quinzaine. Une reprise complète doit avoir lieu le 8 juin, date où l'enseignement présentiel reprendra dans le secondaire II et la formation professionnelle.

Les enfants ne devront pas respecter une distance de deux mètres entre eux, contrairement aux enseignants, et personne ne devra porter de masque. Les cours de gym n'auront toutefois pas lieu. Cette reprise progressive permettra de travailler sur les gestes barrières, comme le lavage des mains.

Demi-classe à Neuchâtel

La reprise de l'enseignement présentiel à l'école obligatoire se fera par demi-classe en alternance le matin et l'après-midi dans le canton de Neuchâtel pour les cycles 1 et 2 jusqu'au 25 mai. Les élèves du cycle 3 retourneront en classe à cette date.

Au sein des classes, de nombreuses règles d'hygiène seront mises en place. La distance entre élèves n'est pas fixée à 2m mais elle le sera entre adultes et entre adulte et élèves, si c'est possible. Avec les très jeunes élèves dont ils doivent se rapprocher, les enseignants peuvent porter des visières, fournies par l'école.

Si plusieurs malades Covid-19 sont détectés dans un même collège, une décision de fermeture d'une classe peut être prise par la direction après préavis du médecin cantonal.

Vaud: examens écrits de maturité annulés

Le canton de Vaud a annoncé jeudi qu'il supprimait les examens de maturité écrits à cause de la pandémie du coronavirus. Le Conseil fédéral avait laissé jeudi aux cantons la liberté de se déterminer sur cette question.

A l'instar des autres cantons, Vaud avait déjà décidé de supprimer les examens de maturité oraux. «Il n'y aura en principe pas d'examens finaux écrits de maturité gymnasiale et professionnelle», a indiqué devant la presse Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).

Les élèves qui répondaient aux critères d'obtention de la maturité avec les notes obtenues jusqu'au 13 mars obtiendront leur titre. Des épreuves de rattrapages seront organisées en août prochain pour ceux qui n'avaient pas les notes requises et qui auraient la possibilité mathématique de se rattraper. «Les cas limites seront traités de manière bienveillante et large», a-t-elle assuré.

Enseignement présentiel dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne, l'enseignement présentiel reprendra le 11 mai à l'école obligatoire mais en demi-classes pendant les deux premiers jours. Il n'y aura ni examens pour la maturité gymnasiale, ni pour la maturité professionnelle, ni pour le certificat d'étude d'école de culture générale. Ce dispositif peut être prolongé si cela s'avère nécessaire, ont expliqué jeudi les communes et la Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne.

Les personnes du corps enseignant particulièrement vulnérables resteront protégées et ne dispenseront pas de cours présentiels. La distance minimale de deux mètres devra être respectée entre les enseignants et les élèves. Les enfants, en particulier au primaire, pourront en principe se conduire normalement en classe.

S'agissant des écoles moyennes et professionnelles, l'enseignement reprendra le 8 juin. Le canton de Berne n'organisera pas d'examens pour la maturité gymnasiale, pour la maturité professionnelle et pour le certificat d'étude d'école de culture générale.

